Le homard géant de Shediac vandalisé

Les mots Every Child Matters ont été peints en rouge sur la pince gauche du homard et un autre graffiti se retrouve sur la base de la statue.

Un graffiti peint en rouge sur le côté gauche du socle du homard géant. Photo : Pierre Fournier

Le maire de Shediac, Roger Caissie, a examiné les dégâts jeudi matin, quelques heures après que des employés municipaux aient découvert l’incident.

Il dit que c’est la première fois que l'emblème de la ville qui trône fièrement depuis 1990 est vandalisé de la sorte.

C’est inattendu. C’est notre icône , a-t-il commenté, visiblement ébranlé.

Le maire de Shediac, Roger Caissie, est allé voir les dégâts jeudi matin. Photo : Radio-Canada

Incompréhension à Shédiac

Le maire ne comprend pas pourquoi des gens se sont attaqués ainsi à l’image de marque de Shediac.

On se sent interpellé et ç’a dérangé beaucoup de monde de voir notre icône vandalisée , a confié le maire.

« Les gens ont dit de trouver un autre endroit pour faire des graffitis, mais ne touchez pas à notre homard. » — Une citation de Roger Caissie, maire de Shediac

Le homard géant est l'icône de la Ville de Shediac depuis 1990. Photo : Pierre Fournier

Dès que nous avons publié ça sur la page Facebook de la municipalité, nous avons reçu plusieurs centaines de commentaires qui ont démontré la fierté de la communauté à l’endroit du gros homard. Ils ont dit que de tels gestes n’étaient pas appropriés , dit Roger Caissie.

Il ne s’agit pas seulement d’un coût monétaire, mais bien plus une question de fierté. Nous sommes tous fiers de notre homard géant. Dégrader notre emblème, c’est s’attaquer à notre esprit de communauté , croit-il.

Restauration et sécurité

Des efforts seront déployés dans les prochains jours pour repeindre les parties touchées.

Le tout sera terminé à temps pour les festivités entourant la fête du Canada, le 1er juillet, et le Festival du homard de Shediac, assure le maire.

À la suite de cet incident, Roger Caissie n’exclut pas la possibilité d’ajouter des éléments de sécurité autour du gros homard et à d'autres endroits où du vandalisme se produit dans la ville.

D’après les informations d’Allie Chouinard