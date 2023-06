Un accident impliquant des matières radioactives à Val-des-Monts

Une mallette contenant un appareil à propriétés radioactives a été éjectée d’un véhicule lors d’une collision survenue vers 11 h, jeudi, entre deux véhicules à Val-des-Monts, au coin des routes 307 et 366.

La collision avec blessés mineurs s’est rapidement transformée en une opération d’envergure impliquant plusieurs intervenants concernant des matières radioactives .

C’est ce que rapporte la police de la MRC des Collines.

La mallette éjectée s’est retrouvée à l’intérieur d’une résidence. Le tout fut découvert quand le conducteur du véhicule cherchait ladite mallette qui, elle, contenait un nucleodensimètre , expliquent les autorités par voie de communiqué.

Il s’agit d’un appareil servant à mesurer la densité du sol qui, lui, pourrait s’avérer dangereux s’il est mal utilisé ou endommagé, puisque celui-ci a des propriétés radioactives , ajoutent les policiers.

La route 307 a été fermée à la circulation, puis réouverte aux alentours de 14 h. Photo : Radio-Canada

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le but d’évaluer la situation et rejoindre les ressources appropriées permettant d’évaluer l’état de l’objet et sa récupération de manière sécuritaire .

Le Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC), spécialisé en transport de marchandises dangereuses, ainsi que des pompiers spécialisés d'Ottawa ont été appelés sur les lieux.

Peu après 14 h, un responsable de la compagnie propriétaire de l’appareil a confirmé qu’il n’y avait aucun danger et que le tout pouvait être récupéré .

La route 307 a été fermée à la circulation, puis réouverte aux alentours de 14 h.

Avec les informations de Maxime Huard