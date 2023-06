Évacués d’urgence de la forêt après s’être aventurés près de secteurs à risque

C'est que la SQ rapporte avoir dû effectuer neuf sauvetages par hélicoptère dans des secteurs à risque au cours des derniers jours ou des dernières semaines.

Des citoyens s'étaient tout de même aventurés en forêt à proximité des feux malgré l'interdiction en vigueur en ce moment.

La Sûreté du Québec précise que la situation évolue rapidement et que ces interdictions d'accès doivent être respectées pour la sécurité de la population.

« Même si vous avez l’impression que le feu est loin et qu’il ne vous atteindra pas de sitôt, cela s’avère plus souvent qu’autrement une perception et engendre un faux sentiment de sécurité. N’oubliez pas que les situations changent très rapidement et c'est pourquoi vous devez continuer de faire confiance aux spécialistes pour votre propre sécurité », signale la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la SQ, dans un communiqué.