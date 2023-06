Si on peut trouver des économies, je vais suivre les conseils du premier ministre , a dit la mairesse élue. Le premier ministre et elle vont avoir beaucoup de conversations d’ici au mois de septembre , a-t-elle poursuivi.

M. Ford estime qu'il revient à Toronto et à sa nouvelle mairesse Olivia Chow de mettre de l'ordre dans les finances municipales.

« Il ne faut pas dépenser aveuglément. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Le premier ministre ontarien répète que son frère Rob Ford et lui avaient restreint les dépenses lorsqu'ils étaient à la tête de la Ville de Toronto.

La Ville a actuellement un manque à gagner d’environ 1,5 milliard de dollars pour les années financières 2022 et 2023 qu’elle espère couvrir grâce à du financement provincial et fédéral. Sans cet appui, elle puisera des fonds de son budget d’immobilisation et de ses réserves.

Jeudi, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a demandé aux provinces d'en faire plus pour les villes, en réponse au manque à gagner de la Ville, une déclaration que son homologue ontarien a trouvé ironique jeudi matin.

M. Ford souligne que la province a accordé 235 millions supplémentaires à la Ville Reine cette année, pour l'aider à faire face au coût de la pandémie, mais que le fédéral n’a pas égalé la contribution.

Au mois de mai, la Ville de Toronto a d’ailleurs encouragé ses résidents à demander à leur député fédéral libéral d'offrir la somme à la municipalité.