Un nouvel album pour James Blake, de passage à Montréal et Toronto en octobre 

Le producteur britannique James Blake a annoncé son sixième album à venir le 8 septembre, Playing Robots Into Heaven, dévoilant du même coup un premier extrait. Il sera en concert à Montréal et Toronto au mois d'octobre.

Playing Robots Into Heaven fait suite à Friends That Break Your Heart, paru en 2021. Le premier extrait Big Hammer est accompagné d’un vidéoclip dans lequel on suit une bande de fauteurs de trouble commettant une série de crimes et défonçant la devanture de plusieurs commerces avec leur voiture.

James Blake amorcera sa tournée le 18 septembre à Milan, en Italie, et sera en concert le 10 octobre à L’Olympia à Montréal, puis le 12 octobre au Rebel à Toronto. Les billets seront mis en vente vendredi à 10 h.

Le multi-instrumentiste a été à l’avant-garde de la musique électronique depuis son premier album éponyme en 2011, tout en collaborant avec des artistes de plus en plus grand public, de Beyoncé à Frank Ocean en passant par Miley Cyrus.

Il a par ailleurs remporté le prix Grammy de la meilleure prestation rap en 2018 pour le titre King’s Dead, pour sa brève intervention aux côtés de Future, Kendrick Lamar et Jay Rock. Plus récemment, il a contribué à la trame sonore du film Spider-Man : à travers le Spider-Verse.