Des aînées de la Nation crie Peter Ballantyne s’insurgent contre un projet minier

Huit femmes aînées de la Première Nation crie Peter Ballantyne qui sont vent debout contre le projet de mine McIlvenna Bay Project près du lac Hanson, ont organisé une manifestation mercredi après-midi à Pelican Narrows. Piloté par Foran Mining Corporation, le projet minier vise à extraire 1,5 million de tonnes de minerai par an.

Il s'agit de minerai contenant du cuivre et du zinc, ainsi que de petites quantités d'or et d'argent. Selon Eileen Linklater, une des manifestantes, ce projet minier est préoccupant.

L'eau, la terre, les médicaments qui s'y trouvent seront détruits. Les caribous qui errent dans cette région et tous les champignons et le riz sauvage qui s'y trouvent. Tout serait contaminé , soutient Eileen Linklater.

« Nous faisons cela pour les générations futures. Nous sommes les mères de la terre et nous devons protéger notre mère de la Terre. » — Une citation de Eileen Linklater, une des huit grands-mères de la Première Nation crie Peter Ballantyne

Selon Eileen Linklater, ce projet pourrait avoir un impact direct sur 13 hectares de fondrière de mousse en raison du déracinement des arbres. 468 autres hectares sont en péril à cause d'un possible abaissement du niveau de la nappe phréatique.

Dans l'étude d'impact environnemental, 35 observations de caribous des bois ont été répertoriées, la taille du groupe de caribous étant estimée à 27 animaux.

La construction et l'exploitation de la mine pourraient entraîner la perte ou la modification de l'habitat du caribou des bois et de la faune, ainsi que des déplacements et de la mortalité de la faune , reconnaît l'un des rapports d'échange d'informations de la société.

Cependant, Foran Mining Corporation précise qu'elle a parrainé des recherches sur le caribou des bois dans la région.

L'aînée Eileen Linklater de la Première Nation crie Peter Ballantyne en Saskatchewan, souligne que la protection du caribou des bois et de son habitat en déclin rapide est une responsabilité provinciale et fédérale. Photo : (Gracieuseté : Eileen Linklater)

Elle s'est aussi engagée à mettre en place un plan de protection pour cet animal dans le cadre du projet, qui prévoyait notamment une surveillance étroite et l’implication de la Première Nation crie Peter Ballantyne.

Eileen Linklater indique que l’entreprise ainsi que le chef et le conseil de la Première Nation crie Peter Ballantyne, n'ont pas consulté convenablement la communauté.

Selon la province, le projet fait actuellement l'objet d'un examen et le public peut donner son avis écrit jusqu'au 11 juillet.

Il y a des milliers de pages à parcourir avec du jargon. Comment pouvons-nous passer tout cela en revue en un mois ? Beaucoup d'entre nous sont des utilisateurs des terres, des trappeurs et des anciens, et nous n'utilisons pas d'ordinateurs , note Eileen Linklater.

Dans une note d'informations, Foran Mining Corporation reconnaît que la construction et l'exploitation de la mine pourraient entraîner la perte ou la modification de l'habitat du caribou des bois et de la faune. Photo : (Gracieuseté : Eileen Linklater)

De son côté, Foran Mining Corporation estime que certaines des informations sur lesquelles se fondent ces préoccupations sont trompeuses et fausses .

Le projet n'entraînera pas de déforestation importante , souligne la société mercredi dans un communiqué écrit.

Nous prévoyons de surveiller les impacts de l'assèchement de la mine sur les zones humides environnantes, car elles sont reliées aux eaux de surface. Aucune modification des niveaux des eaux de surface n'est prévue , indique l’entreprise dans un communiqué.

Eileen Linklater affirme que mercredi soir, son groupe avait reçu 160 signatures de soutien.

Avec les informations de Pratyush Dayal