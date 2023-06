ITUM affirme avoir essuyé un refus de la part du gouvernement provincial lors du dépôt de sa proposition initiale il y a plus d’un an. Radio-Canada n’a pas été en mesure de confirmer cette information auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), qui dit devoir effectuer des vérifications.

L'aire protégée proposée par le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam englobe une partie de la rivière Sainte-Marguerite. Photo : Radio-Canada

Environ 200 caribous ont été dénombrés en février et mars dernier à l'aide d’un inventaire effectué par ITUM dans la grande région de la rivière Sainte-Marguerite. Ce troupeau est une sous-population de la harde de la Manicouagan.

On a fait cet inventaire pour documenter un territoire où nous autres, la nation innue de Uashat mak Mani-utenam, voudrions faire une aire protégée , explique le biologiste et conseiller en environnement pour le conseil de bande ITUM, André Michel.

Ce territoire n’avait pas encore été répertorié par le MELCCFP , indique le biologiste.

« Si on a un territoire qui est documenté, on va avoir des arguments en notre faveur pour forcer les gouvernements à faire une aire protégée autochtone. » — Une citation de André Michel, biologiste et conseiller en environnement pour le conseil de bande ITUM

Appel au fédéral

Le chef du conseil de bande d’ ITUM , Mike McKenzie, a interpellé le ministre de l’Environnement et Changement climatique du Canada (ECCC), Steven Guilbeault, pour recueillir son appui quant à ce projet d’aire protégée.

Dans une lettre datée du 14 avril 2022, dont Radio-Canada a obtenu une copie, Mike McKenzie propose une collaboration quant à la mise en place d’une aire protégée et de conservation autochtone Minashkuau-Atiku . Il fait aussi part de sa crainte que l’inaction n’entraîne la disparition du caribou forestier.

ECCC confirme avoir reçu cette lettre. Le bureau du ministre Steven Guilbeault renvoie la balle à Québec, précisant que la création d’aires protégées est sous la responsabilité du MELCCFP . Le gouvernement du Canada reconnaît également le rôle important et le leadership des Premières Nations pour la conservation de l’espèce et son habitat, incluant pour la mise en place d’aires protégées , ajoute-t-il.

Un équilibre délicat

André Michel indique que l’activité humaine est en grande partie responsable du déclin du caribou. L'ouverture de routes [forestières] avantage les prédateurs, comme le loup , explique-t-il. De même, la coupe d’arbres prive le caribou forestier de son habitat naturel et de sa nourriture, le lichen arboricole, selon le biologiste.

La lutte pour obtenir une aire protégée à l’ouest de la rivière Sainte-Marguerite s’annonce difficile, estime André Michel. Il craint que les intérêts de l’industrie forestière dans le secteur n’interfèrent avec le projet.

« Il y a toujours le dilemme entre la valeur de la forêt et la [survie] du caribou. C'est un équilibre qui est délicat. » — Une citation de André Michel, biologiste et conseiller en environnement pour le conseil de bande ITUM

Radio-Canada a contacté le Groupe Rémabec, qui exploite le territoire au nord de Port-Cartier. L’entreprise indique ne pas être au courant du projet d’aire protégée.

André Michel craint que l'industrie forestière s'oppose au projet d'aire protégée. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Quant à lui, le chef Mike McKenzie déplore dans sa lettre envoyée l'an dernier l’échec historique et continu du gouvernement du Québec et de son ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à l’égard de la protection [du caribou].

Le MELCCFP n’a pas répondu aux questions de Radio-Canada en lien avec ces propos.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe