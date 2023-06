Retour à Lebel-sur-Quévillon : « La ville est plus sécurisée, l’usine est plus sécurisée »

On ne parle plus du tout de la même chose. La route 113 Sud est assez bien protégée, car le feu a passé tout le long de la rivière jusqu’au lac Parent. On ne devrait pas, normalement, avoir de problèmes sur cette route , explique M. Lafrenière.

Les travailleurs des services essentiels et certains commerçants reviennent à Lebel-sur-Quévillon ce jeudi afin de pouvoir accueillir les résidents samedi, au retour de ceux-ci d'une deuxième évacuation, qui avait été ordonnée le 22 juin.

Les élus vivent un stress incomparable avec les feux de forêt note Gérald Lemoyne ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Des matins en or Les élus vivent un stress incomparable avec les feux de forêt note Gérald Lemoyne. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Un transport sera aussi disponible à 9 heures samedi matin au Centre multisport de Val-d’Or pour les gens qui n’ont pas de véhicule.

La ville est plus sécurisée, l’usine est plus sécurisée, la route 113 également. Oui, ça peut arriver, si on n'est pas chanceux, une évacuation, mais je vous le dis, on n'est vraiment pas à la même place qu’on était il y a 10 jours , souligne Guy Lafrenière.

La route 113 Nord demeure fermée pour le moment, mais devrait rouvrir samedi, le 1er juillet. Les heures d’ouverture de la route 113 seront d’ailleurs confirmées vendredi.