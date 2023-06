6 M$ pour le sentier Seawall, mais la route pour s’y rendre est pleine de trous

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a décidé d'investir plus de 6 millions $ pour améliorer le sentier de randonnée Seawall situé au bout de cette route. Le but est d’attirer plus de touristes, mais les résidents croient qu’il ne faut d'abord réparer la route.

Au moins un opérateur touristique croit même perdre des clients à cause de l’état lamentable de la route.

Ken MacLellan, propriétaire du pittoresque terrain de camping Meat Cove dit que les réservations ont diminué d'environ 40 % cette année.

La route est dans un état horrible , dit-il. Nous sommes en baisse, bien en baisse par rapport à l'année dernière. Il dit qu’il a même récemment dû dépenser 7000 $ en réparation sur sa fourgonnette à cause des nids-de-poule sur la portion de gravier du chemin Meat Cove.

Le propriétaire du terrain de camping Meat Cove, Ken MacLellan, affirme que l'état de la route menant à sa communauté du nord du Cap-Breton lui coûte cher en réparation de véhicules et en pertes d'affaires. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

La route et ses nombreux ponts ont été reconstruits après des inondations majeures dans la région en 2010, mais elle n'a pas été complètement pavée.

Il y a quelques années, ils ont pavé les sections en pente de la route, mais ils auraient dû continuer à paver les parties plates aussi , dit-il. Nous n'avons que quatre kilomètres à faire et ce serait tellement bien si c’était fait.

Il explique que les touristes adorent venir à Meat Cove, mais quand ils parlent aux autres de l'état de la route, ça en décourage certains.

Il s'est plaint au ministère provincial des Travaux publics, mais n’a pas eu de nouvelles.

En mai, le conseiller Norman MacDonald a rapporté au conseil du comté de Victoria que la route était épouvantable .

Le gouvernement dit que la beauté montagneuse accidentée de la région de Meat Cove rend la construction de routes appropriées et durables plus difficile. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Lors de l’annonce du financement pour le nouveau sentier pédestre, le député provincial d'Inverness et le vice-premier ministre Allan MacMaster ont vu de près l’état de la route.

Je l'ai conduit , a admis Allan MacMaster. Et certainement si nous accueillons des gens du monde entier, même s'il s'agit de voyageurs chaleureux à la recherche d'une véritable expérience basée sur la nature, nous devons nous assurer qu'ils peuvent arriver sur une route qui convient au voyage.

Il a précisé que la province avait investi environ 20 millions $ dans la reconstruction de la route après l'inondation de 2010, mais il a aussi promis de retourner au ministère des Travaux publics pour demander plus de fonds.

Il a tout de même tenté de diminuer les attentes.

La beauté de Meat Cove c’est que la communauté se trouve dans les montagnes et que vous conduisez dans des virages serrés le long de la côte sur le flanc d'une montagne , a rappelé le vice-premier ministre.

Et lorsque vous êtes dans ces conditions, les routes sont souvent plus accidentées!