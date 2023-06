La Ville de Québec procède à une première phase d’assujettissement de 11 immeubles et terrains sur son territoire. Elle compte ainsi se prévaloir pour la première fois de son droit de préemption. Situés dans les quartiers du Vieux-Moulin et de Maizerets, traversés par le chemin de la Canardière, les endroits ciblés serviront à terme à bonifier l’offre en logement social ou abordable.

Jeudi matin, la responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Québec, Marie-Pierre Boucher, s’est dite très fière de pouvoir, pour la première fois à la Ville, utiliser [ce] droit de préemption .

Qu'est-ce que le droit de préemption? Le droit de préemption est un droit de préférence. La Municipalité peut alors égaler une offre d’achat soumise au propriétaire pour la vente de son immeuble sur lequel celle-ci avait indiqué vouloir exercer ce droit. Ainsi, la Municipalité évite les situations où un immeuble représentant un intérêt pour la municipalité ne soit vendu à un tiers, sans qu’elle n’en soit préalablement informée. Source : Fédération québécoise des municipalités

Le 3 mai dernier, le conseil municipal a procédé à l’adoption d’un règlement permettant à la Ville d’agir en ce sens.

« Dans le contexte actuel de crise du logement, c’est une excellente nouvelle de pouvoir agir selon les moyens que nous nous sommes donnés. » — Une citation de Marie-Pierre Boucher, responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Québec

Répondant aux craintes des citoyens des arrondissements Beauport et La Cité-Limoilou quant à l’embourgeoisement appréhendé, Mme Boucher soutient au bout du fil que l’initiative annoncée jeudi matin se veut une manière de favoriser la mixité sociale .

Avant que les propriétaires des 11 immeubles et terrains soient assujettis, c’est-à-dire avisés formellement que la Ville les a dans sa mire, la sélection doit faire l’objet d’un vote non seulement au conseil municipal, mais aussi aux conseils d’arrondissement de Beauport et de La Cité-Limoilou.

Ce n'est donc pas pour demain que ces secteurs verront apparaître ces nouveaux logements sociaux. Rien ne garantit non plus qu'ils verront le jour, puisqu'assujetissement ne rime pas nécessairement avec acquisition.

Le processus

Pour exercer son droit sur un immeuble ou un terrain, avant de le publier au registre foncier, la Ville doit préalablement notifier un avis d’assujettissement, valide pour une période maximale de dix ans, à chacun des propriétaires des immeubles et terrains ciblés.

Par la suite, au moment où un propriétaire conclut avec un acheteur une offre d’achat pour un immeuble ou un terrain assujetti, il doit en faire part à la Ville.

La Ville a alors 60 jours pour évaluer le tout et décider si elle se porte acquéreuse aux mêmes conditions.

Si elle exerce son droit, la Ville dispose d’un délai supplémentaire de 60 jours pour conclure la transaction et procéder au paiement.

Dans le cas contraire, la transaction peut aller de l’avant avec l’acheteur initial et l’avis d’assujettissement est radié du registre foncier.

Pour Marie-Pierre Boucher et l’administration Marchand, il s’agit d’ un outil supplémentaire dans notre boîte à outils pour favoriser l’accès au logement .

Les obligations encadrant l’exercice du droit de préemption sont dictées par la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement en matière d’habitation, adoptée par le gouvernement du Québec en juin 2022.