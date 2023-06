Fermetures de RPA: un moratoire sur les évictions demandé

L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) demande au gouvernement du Québec d’imposer un moratoire sur les évictions et les reprises de logement, particulièrement dans les résidences privées pour aînés (RPA). Elle demande aussi d'explorer d'autres modèles d’habitation pour les personnes âgées.

Elle fait ces recommandations dans son Guide pour prévenir les évictions des résidents en RPA publié. On intervient sur la place publique parce qu’on pense qu’avec la crise du logement actuelle, c’est important que les gens qui ont déjà un logement puissent le conserver et éviter de faire l’objet de rénovictions , souligne Paul-René Roy, le président de l’AQRP.

Depuis 5 ans, environ 500 RPA ont fermé leurs portes, selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). La plupart sont des logements d’entre 30 et 100 unités et souvent c’est en région donc les gens perdent leur port d’attache , précise le président.

Beaucoup de propriétaires transforment donc leur RPA en simples immeubles locatifs.

Un modèle à revoir?

Dans son guide, l’ AQRP croit que de convertir les RPA en habitations communautaires pour aînés permettrait une utilisation plus efficace de l’espace et des ressources existantes. Il faut donc trouver un modèle où les locataires ne sont pas nécessairement à la merci des décisions qui pourraient être prises pour des motifs purement financiers , affirme Paul-René Roy.

Les propriétaires disent souvent avoir de la difficulté à rencontrer les obligations gouvernementales. Aux prises avec l’augmentation des coûts de fonctionnement et de main-d’œuvre, les RPA ferment.

En mai, Radio-Canada avait appris que le gouvernement du Québec planchait sur différents moyens pour aider les propriétaires de RPA . Le programme de l’allocation directe sera bonifié.