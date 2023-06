Le processus pour réviser le leadership de Blaine Higgs officiellement lancé

Au total, 26 lettres signées par des présidents de circonscription ont été déposées au bureau du Parti progressiste-conservateur jeudi. Le parti confirme avoir reçu les lettres et est en train de valider les signatures.

Dans un communiqué, le président de la circonscription de Moncton-Est, Marc Savoie, a laissé savoir que les documents nécessaires pour amorcer la révision ont été soumis.

Nous prenons cette mesure drastique et rarement utilisée parce que nous nous soucions profondément du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick et parce que nous sommes préoccupés par les dégâts qu’inflige Blaine Higgs en demeurant chef , écrit-il.

« Ce sera un processus pénible et nuisible pour notre parti. Nous espérons que le premier ministre démissionnera afin d’éviter cette éventualité. » — Une citation de Marc Savoie, président de la circonscription de Moncton-Est

M. Savoie, qui est le porte-parole des autres présidents, pointe le fait que le parti n’a pas tenu de convention provinciale sur ses politiques depuis 2016 et que le premier ministre ne consulte ni ses ministres ni ses fonctionnaires.

Plusieurs étapes Pour qu’un processus de révision du leadership soit entamé, 50 membres du parti doivent envoyer des lettres pour demander à ce que la révision du leadership soit mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil du parti. Ces signatures doivent inclure au moins 20 présidents de circonscription et pas plus de cinq lettres par circonscription. Lors de la prochaine réunion du conseil du parti, les deux tiers des membres participants doivent voter en faveur de la révision du leadership. Une convention générale du parti doit avoir lieu dans les trois mois suivant un vote favorable du conseil. À ce moment, tous les membres inscrits au parti pourront voter sur le leadership du chef.

Selon Marc Savoie, il serait faux de croire que les appels à la démission du premier ministre ne sont causés que par le dossier de la révision de la politique 713.

Il cite la tentative d’éliminer l’immersion française, la réforme avortée des urgences des hôpitaux ruraux et la décision d’écarter des représentants élus des réseaux de santé ainsi que dans le système d’éducation anglophone.

Sa condescendance et sa négligence à l’égard des communautés francophones et autochtones ont eu pour effet de menacer la survie des associations de circonscription de notre parti dans le nord du Nouveau-Brunswick en plus d'entraîner une bataille juridique inutile avec la nation Wolostoqey , écrit-il.

Daniel Allain parle de relations difficiles depuis des mois

En entrevue à l’émission La matinale, le député de Moncton-Est et ministre récemment démis de ses fonctions, Daniel Allain, parle de relations difficiles au cabinet qui durent depuis des mois.

Tout a commencé l’an passé au niveau de la péréquation et du financement communautaire. J’ai apporté le dossier 9 fois au cabinet , raconte-t-il.

M. Allain indique qu’il se questionnait depuis juin sur sa présence au cabinet, mais qu’il préférait être assis à la table, qu’être à l’extérieur du cercle du premier ministre.

Comme francophone c’était plus important que je sois à la table du cabinet. C’était plus facile de travailler à l’intérieur qu’à l’extérieur , croit-il.

« [Il y a] des choses qui sont arrivées… j’aurais peur de voir ce qui serait arrivé si je n’avais pas été là. » — Une citation de Daniel Allain, député de Moncton-Est

Daniel Allain se dit encore en réflexion quant à son avenir politique.

