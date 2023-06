Lancé le 22 juin dernier, le jeu vidéo Final Fantasy XVI de Square Enix, une exclusivité de la console PlayStation 5 (PS5), est déjà un succès commercial. En trois jours, le titre a été acheté plus de 3 millions de fois, versions numérique et physique confondues.

Le jeu, considéré plus sombre que les autres de la série Final Fantasy, a été encensé par la critique (88 sur le site Metacritic), détaillant des créatures ennemies impressionnantes, un système de combat au point et de magnifiques paysages. Les joueurs et les joueuses y trouvent aussi leur compte, accordant la note de 83 sur le site Metacritic.

Le précédent titre de la populaire série de jeux de rôle japonais (JRPG), Final Fantasy XV, s’est vendu à cinq millions d’exemplaires lors de son lancement en 2016. Si ces chiffres sont plus importants, c’est que le jeu n’était pas exclusif à une seule console, contrairement au 16e opus, mais bien offert à la fois sur la PlayStation 4 et sa concurrente, la Xbox One.

Mais si on les compare aux ventes du très attendu jeu vidéo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lancé en mai et exclusif à la console Nintendo Switch, les résultats du plus récent Final Fantasy sont moins impressionnants. Le titre phare du géant nippon s’est vendu en trois jours à 10 millions d’exemplaires.