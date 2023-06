Le bruit du REM provoque le mécontentement de citoyens

Dérangeant et nuisible. Ce sont deux des qualificatifs employés par des résidents situés à proximité des endroits où passe la voie du Réseau express métropolitain (REM) pour décrire le bruit du train léger, dont la phase finale d'essais a commencé mercredi.

Les derniers essais sous forme d’une marche à blanc ont commencé mercredi entre les stations Brossard, sur la Rive-Sud, et Gare Centrale, au centre-ville de Montréal.

André Tremblay, résident de Griffintown, fait du télétravail deux à trois fois par semaine. Il a indiqué en entrevue à l'émission Tout un matin, diffusée sur les ondes d'ICI Première, avoir loué son logement dans ce quartier en partie en raison de la proximité du REM , mais il ne cache pas sa déception. Il songe désormais à déménager à cause du bruit.

Il dit avoir suivi les premiers essais depuis l’hiver, mais la marche à blanc en vigueur depuis mercredi matin est venue confirmer ses craintes.

Lors des appels et réunions à distance avec ses collègues, les fenêtres doivent être fermées. Les gens entendent le bruit constant du REM . Dormir les fenêtres ouvertes n’est plus possible maintenant, dit-il. […] C’est comme un petit avion électrique qui décolle aux trois minutes.

Le voisinage se plaint du bruit du REM. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En entrevue à Tout un matin, Guillaume Cliche-Rivard, député de Québec solidaire de la circonscription Saint-Henri–Sainte-Anne, soutient recevoir des lettres de citoyens qui se plaignent du bruit lors du passage du REM . Ils affirment qu’ils ne dorment pas la nuit depuis quelques mois, qu’ils se font réveiller à chaque deux ou trois minutes, que la vie est infernale, qu’ils ont de la misère à se concentrer . D’autres qui sont un peu plus éloignés disent que c’est dérangeant .

Faisant référence à des sons captés pour en mesurer les niveaux dans Pointe-Saint-Charles mercredi, notamment dans La Presse, il évoque des pics atteignant 75 décibels, alors que la santé publique recommande que l’on ne dépasse pas 55 décibels […]. On est au-delà de ce qui est raisonnablement acceptable .

Le député Cliche-Rivard estime que plusieurs résidents de Pointe-Saint-Charles, de Griffintown et de l’Île-des-Sœurs sont vraiment impactés .

CDPQ Infra, maître d'œuvre du projet, indique effectuer des analyses et qu'il y aura plus d’informations en août, mais c’est une réponse floue . Cela ne suffit pas aux yeux du député, qui demande des mesures d’atténuation rapides .

On n’est pas contre le REM , mais il faut qu’il y ait une acceptabilité sociale. Les gens par dizaines, par centaines, nous écrivent pour dire que leur quotidien est chamboulé […] la colère est en train de monter , met-il en garde.