Sensibiliser à coups de fausses contraventions en Mauricie

Ces fausses contraventions de 317 $ seront glissées sur le pare-brise des automobilistes fautifs à titre symbolique.

« De se faire prendre son stationnement, c'est [comme] lui révoquer son droit d'être autonome. » — Une citation de Maude Vandenheede, coordonnatrice à l'accessibilité et aux communications chez Bail-Mauricie

Le code QR qu'on trouve sur les fausses contraventions mène à une vidéo de sensibilisation sur cet enjeu. Photo : Radio-Canada

Des organismes de Trois-Rivières ainsi que les proches de personnes vivant avec un handicap physique ont déjà émis leur intention de participer à la campagne. Bail-Mauricie souhaite que le mouvement se répande partout dans la région.

De l’aide pour adapter son logement

Le Bureau d’aide et d’information sur le logement adapté en Mauricie a aussi lancé mercredi un nouveau service de location gratuite d'équipements pour les personnes à mobilité réduite. L’objectif est de leur permettre d’adapter leur logement de façon temporaire, le temps que du matériel permanent soit installé.

Dans un contexte où la recherche de logements est particulièrement difficile, ce genre d’action pourrait être d’un grand soutien.

Les personnes à mobilité réduite peuvent maintenant emprunter à Bail-Mauricie de l'équipement, tel que des rampes, pour adapter leur logement en attendant que les demandes de subventions soient traitées. Photo : Radio-Canada

[Le temps de recevoir] les subventions gouvernementales [pour pouvoir investir] dans un logement, ça peut prendre jusqu'à un an , explique la directrice de Bail-Mauricie, Julie Hubert.

Bail-Mauricie s’est notamment dotée de rampes de quatre et six pieds et de fauteuils roulants avec la collaboration de la Ville de Trois-Rivières.

Il s’agit d’un projet pilote qui pourrait être répété l’an prochain si l’expérience est concluante.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission En direct et avec les informations de Jeffrey Dupont