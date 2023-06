Crise du logement : l’UQO demande aux citoyens de l’aider à loger ses étudiants

La crise du logement étudiant continue de sévir partout au Québec et particulièrement en Outaouais et dans les Laurentides , écrit-on dans le communiqué. Les bas taux d’inoccupation de 1 % (et même moins dans certaines régions) rendent la vie difficile à la population étudiante.

En entrevue à l'émission Sur le vif, la rectrice de l' UQO , Murielle Laberge, n'a pas caché son inquiétude. On sait que ce n'est que le début. Plus on va approcher de la rentrée, plus le nombre de demandes va augmenter , se désole Mme Laberge.

Les résidences de l' UQO comptent 198 places, déjà toutes comblées. On a déjà comblé nos places. Et au moment où on se parle, on a une liste d'attente de 350 demandes additionnelles , soutient la rectrice.

L'année dernière, 150 personnes prêtes à accueillir des étudiants dans leur maison, leur appartement ou leur studio avaient levé la main. À ce jour, seulement 36 offres de logement ont été publiées sur le site de l'université.

« Cette année on a essayé d'être proactif pour s'assurer que l'offre ne tarit pas » a fait valoir Mme Laberge.