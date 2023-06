Il n’est plus interdit de se rendre en forêt sur la majorité du territoire de la région

Il est maintenant possible de se rendre en forêt sur la majorité du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a publié un communiqué jeudi matin à 8h pour en informer la population.

La Zec des Passes, dont l’entrée est située à Saint-Ludger-de-Milot, est désormais entièrement accessible aux amateurs de plein air et aux villégiateurs. C’est un soupir de soulagement pour notre organisme, c’est certain , lance Frédérick Gagnon, le directeur de l’endroit, qui espérait recevoir la bonne nouvelle un peu plus tôt.

On attendait la nouvelle hier. [...] Il allait donner le temps au gouvernement de travailler le dossier. Donc c’est fait et on est bien heureux , a-t-il mis de l’avant.

La Zec des Passes compte environ 900 membres. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La fermeture de la zec pendant une vingtaine de jours en raison des feux de forêt aurait entraîné une perte évaluée entre 60 000 et 80 000 dollars, selon le patron.

Les visiteurs et les propriétaires de chalet de La Zec Rivière-aux-Rats pourront eux aussi retrouver la nature ou leurs installations, car ce territoire n’est plus interdit d’accès. Selon sa vice-présidente Céline Savard, ce dernier aurait essuyé des pertes entre 20 000 et 30 000 dollars.

On avait des gens qui avaient réservé pour venir essayer la chasse. Essayer ça, connaître ça. On avait également des réservations pour des fins de semaine de pêche. On sait que la fin de semaine passée, c’était une fin de semaine longue. On a un camping aménagé qui est ouvert depuis l’automne passé, on a dû annuler certaines réservations , précise-t-elle.

Les zones en rouge sont toujours interdites d'accès. Une petite partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure encore touchée. Photo : Ministère des Ressources naturelles et des Forêts / Hand-out

La levée de l’interdiction touche plusieurs régions du Québec, dont l’Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie, le Nord-du-Québec, l’Outaouais et de la Côte-Nord. Québec précise que la décision d’ouvrir certaines zones a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), car les conditions météorologiques, le combat des pompiers forestiers et les réalités opérationnelles le permettent.

Avec les informations de Michel Gaudreau