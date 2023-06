Croissance de population record en Ontario

Pour la première fois, la population de l’Ontario a augmenté de plus d’un demi-million de personnes au cours des 12 derniers mois. La province a maintenant plus de 15 500 000 habitants, selon les estimations de Statistique Canada.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a d’ailleurs souligné la nouvelle dans un gazouillis en expliquant que c’est pourquoi nous construisons 1,5 million de maisons.

L’Ontario connaît également une croissance record sur une période de cinq ans depuis que ces données sont comptabilisées en 1951. À l’inverse, rarement autant de gens ont quitté la province pour s’établir ailleurs au Canada.

Boom des étudiants internationaux

Des jeunes viennent de partout dans le monde pour étudier dans les collèges et universités ontariennes, ce qui fait augmenter la population. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

La grande croissance de la population ontarienne est plutôt due à l’immigration internationale. La plus grande hausse provient des résidents non permanents. Les étudiants internationaux sont la plus grande cohorte , explique Mike Moffat, directeur principal de politique et d’innovation de l’Institut pour l’IntelliProspérité. Les travailleurs temporaires et les réfugiés d’Ukraine font également partie des résidents non permanents, ajoute Mike Moffatt.

Il explique que la province connaît un « boom » d’inscriptions d’étudiants étrangers, ce qui crée une grande demande pour des logements. Le nombre d'étudiants internationaux a augmenté de plus de 30 000 personnes entre 2019 et 2022 selon les données du ministère des Collèges et Universités de l'Ontario. Ils étaient 202 759 inscrits dans les institutions ontariennes en 2021-2022.

Cela crée des pressions à la hausse sur le prix des logements et ce sont justement ces étudiants qui en souffrent le plus, selon Mike Moffatt.

« Ils arrivent souvent au milieu de l’été et peinent à trouver des logements, car ils trop chers pour eux. » — Une citation de Mike Moffatt, directeur principal, politique et innovation, Institut pour l'IntelliProspérité