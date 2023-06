Un richmondais arrêté pour trafic de stupéfiants

Une résidence de la rue Belmont à Richmond a été perquisitionnée hier par le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog dans le cadre du programme ACCÈS-CANNABIS.

L’enquête des corps policiers, en branle depuis le mois de juin, a permis l’arrestation de Stéphane Tremblay, un homme de 56 ans. Il pourrait être accusé de possession de cannabis dans un objectif de revente, de trafic de cocaïne et de méthamphétamines ainsi que de recel d’argent de plus de 5000 $.

Les policiers ont observé du va-et-vient entre St-Hyacinthe, Windsor et Drummondville, où se trouvait le mini-entrepôt du suspect. C’est ainsi qu’ils ont pu mettre le grappin sur le suspect.

Au total, six mandats de perquisition ont été autorisés. Le logement a été fouillé en plus du mini-entrepôt de Drummondville et du véhicule de Stéphane Tremblay, un Nissan X-Trail.

Méthamphétamines, cocaïne, crack et cannabis ont été saisis. Photo : Service de police de Sherbrooke

Les policiers ont confisqué crack, méthamphétamines, cannabis et autres substances illicites.

Tremblay sera gardé détenu et reviendra à la cour le 10 juillet 2023.