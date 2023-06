Ce réfrigérateur est conçu pour compléter les services inestimables offerts par d’autres initiatives communautaires importantes , dit-il. Ça a tout commencé l’hiver passé après notre premier repas communautaire de Noël.

Le projet est un partenariat entre la municipalité, la banque alimentaire et quelques autres organismes et entrepreneurs de Clare.

Shane Robicheau espère que ça va ajouter à l’offre de la banque alimentaire de la communauté qui distribue des boîtes de nourriture une fois par mois à plus de 60 familles de Clare. La demande a augmenté de 10 % depuis 2022.

C’est pour le monde , dit-il. On veut tout travailler ensemble pour point qu’il y ait du manger perdu dans la communauté, on veut que toute la nourriture se retrouve sur la table et pas dans le composte.

Nicole Thimot Genette, la présidente de la banque alimentaire de Clare et le chef Shane Robicheau se sont associé pour démarrer le projet Clare Share Fridge Communautaire. Photo : Radio-Canada / Colette Deveau

Nicole Thimot Genette, la présidente de la banque alimentaire de Clare, explique que l’organisme n’a pas les moyens de subvenir à tous les besoins.

Ça fait 15 ans que je suis bénévole à la banque alimentaire , confie-t-elle. Les gens au salaire minimum n’ont point assez d’argent à la fin du mois pour acheter de la bonne nourriture.

Elle espère aussi que le réfrigérateur communautaire pourra faire une différence immédiate. Les gens dans le besoin n’auront plus à attendre le panier mensuel de la banque alimentaire pour de l’aide puisque le service gratuit sera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

On offre les services de nourriture, mais on ne peut point donner beaucoup de frais parce que c’est juste une fois par mois , explique Nicole Thimot Genette. On espère que le frigo va offrir tous les fruits et les légumes frais que nos clients nous demandent chaque mois.

L'insécurité alimentaire est bien présente à Clare comme dans d'autres régions rurales de la Nouvelle-Écosse, mais les organismes ne sont pas toujours là pour aider. Photo : getty images/istockphoto / Aleksandr_Vorobev

La société Clare Share Fridge Communautaire va inaugurer ses installations à la mi-juillet. Le réfrigérateur sera d'abord situé dans le hall d’entrée du Hub culturel de Clare avant d'être installé de manière permanente à côté du Centre des anciens combattants une fois que les rénovations de cet édifice seront terminées.

En attendant, l’organisme fait le nécessaire pour que son réfrigérateur reste bien plein.

On a appliqué à travers différentes organisations pour du financement, le manger, l'équipement, le frigo , explique Shane Robicheau. On va aller voir les entreprises locales pour voir s’il y a du monde qui veut faire des dons et puis on va demander à des gens qui ont des jardins et des produits de trop de les amener au frigo.

Un frido communautaire pour répondre à l’insécurité alimentaire ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La mouvée Un frido communautaire pour répondre à l’insécurité alimentaire. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

Clare Share Fridge Communautaire espère que les épiceries locales et les fournisseurs de services alimentaires vont aussi aider à approvisionner le réfrigérateur.

Et dès que le projet sera officiellement lancé, le public pourra aussi déposer des articles au site ou commander des denrées non périssables à partir d’une liste de souhaits sur Amazon, qui seront livrés directement au frigo.

Avec les informations de Colette Deveau de l'émission La Mouvée