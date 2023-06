Une femme de 74 ans est portée disparue au parc national Fundy

Selon la GRC, sa disparition a été signalée le jour même.

Les policiers ont suivi certaines pistes, mais n'ont toujours pas réussi à la retrouver. Sa famille et la police s'inquiètent pour elle , indique-t-on dans un communiqué.

Pierrette Robichaud mesure 157 cm (5 pi 2 po) et pèse environ 68 kilos (150 livres). Elle a les cheveux gris frisés et courts. La dernière fois qu'on l'a vue, elle portait un manteau violet, un pantalon noir et un chandail bleu pâle. De plus, elle pourrait avoir l'air désorientée en raison d'une pathologie.

Des équipes de recherche et de sauvetage et le Centre de coordination des opérations de sauvetage participent aux recherches.

La GRC demande l'aide du public. Il est possible de communiquer avec la GRC au 506-387-2222 si vous avez des renseignements sur l'endroit où elle pourrait se trouver.