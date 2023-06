Les trottinettes électriques débarquent à Regina

Il s'agit des pistes cyclables, les sentiers des parcs, les sentiers à usage multiple et les routes dont la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins.

Cependant, les trottinettes électriques ne sont pas autorisées sur les trottoirs et sont limitées à une vitesse maximale de 24 km/h sur les routes et de 15 km/h sur les sentiers.

Lorsque vous faites du vélo, il y a des pièges, vous partagez la route avec d'autres cyclistes et la circulation, et les règles de sécurité routière s'appliquent , souligne la mairesse de Regina Sandra Masters.

Le port du casque est obligatoire et les usagers doivent être âgés d'au moins 16 ans. Selon Sandra Masters, les trottinettes électriques sont un excellent moyen de se déplacer et constituent un mode de transport alternatif dans la ville.

Les trottinettes électriques partagées offriront aux résidents et aux visiteurs une option de transport amusante, pratique et durable pour explorer et se déplacer dans notre ville , souligne-t-elle.

« Lorsque nous avons commencé à étudier la façon de déployer le programme, nous nous sommes tournés vers Saskatoon pour trouver des pratiques exemplaires, ainsi que vers d'autres villes du pays. Mais comme Saskatoon l'avait mis en place un peu à l'avance, nous avons pu nous en inspirer. Nos administrations sont en fait assez proches. » — Une citation de Sandra Masters, mairesse de Regina

Sandra Masters ajoute que les usagers de ces engins électriques doivent respecter les règles et le protocole qu’ils soient un mode de transport partagé qui ne gêne pas ceux qui marchent ou qui font du vélo .

Les deux fournisseurs que sont les sociétés Bird et Neuron exploiteront jusqu'à 500 trottinettes électriques partagées jusqu'au 31 octobre pour la saison 2023, si les conditions météorologiques le permettent, selon la Ville.

Dans un communiqué, la Ville indique qu'elle travaillera en étroite collaboration avec les deux fournisseurs pour s'assurer que la mise en œuvre du programme est sûre, fiable et agréable pour tous les utilisateurs.