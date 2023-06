L’aciérie avait annoncé aller de l’avant avec son projet d’acquisition de ces fourneaux en 2021 comme solution pour diminuer ses émissions de carbone.

Selon Mike Da Prat, le président de la section locale 2251 des Métallos, bien que ce soit pour une bonne cause, certains employés craignent que leurs emplois ne soient menacés par l’acquisition de cette nouvelle technologie.

« Ça dépend du département et des postes, mais globalement il y a de l’anxiété et de l’inquiétude par rapport à la transition. » — Une citation de Mike Da Prat, président de la section locale 2251 des Métallos

Une inquiétude que partage Matthew Shoemaker, le maire de Sault-Sainte-Marie.

C’est un grand développement pour notre communauté et ça permet de rendre l’installation de l’usine Algoma effective sur plusieurs générations. Mais comme avec toutes les avancées technologiques, ça aura des conséquences sur le nombre d’employés , explique M. Shoemaker.

Matthew Shoemaker souhaite que la plupart des employés qui quitteront Algoma Steel le fassent pour profiter de leurs retraites. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le maire souhaite que l’usage des fourneaux électriques, qui devrait permettre une production plus rapide, encourage l'entreprise à augmenter ou garder son effectif actuel.

La compagnie n’est pas encore du nombre d’employés qui seront touchés par le changement. Certains prendront leur retraite ou déménageront. Ce qu’on espère c’est qu’il y ait plus de personnes après la transition parce qu’ils produiront plus d’acier , dit le maire.

De son côté, le président du syndicat local souhaite que l’entreprise considère les carrières des personnes dont les postes pourraient être affectés par la transition dans la prise de décisions.

Il y aura une réduction significative du personnel, probablement dans un intervalle de 600 à 700 personnes. On a demandé à la compagnie de prendre leurs carrières chez Algoma Steel en compte au moment de la prise de décision , indique M. Da Prat.

Des avantages et inconvénients

Le maire Shoemaker est revenu sur l’utilité de l’acquisition des fourneaux électriques d'un point de vue environnemental.

Les émissions de carbone de l'usine vont être réduites par 70 %, alors, l'air dans notre communauté va être beaucoup plus propre et on espère que ça va grandement aider l'environnement.

En effet, cet outil serait très utile pour l’entreprise, qui émettait encore en mars dernier près de deux fois plus de benzène que celui permis dans les normes environnementales.

Selon le communiqué délivré par l’entreprise le 21 juin dernier, cette transition permettrait aussi de produire plus de métal.

Après la transition de l’aciérie vers des fourneaux à arcs électriques, l’usine d’Algoma devrait avoir une capacité de production annuelle d’acier brut d’environ 3,7 millions de tonnes, correspondant à sa capacité de finition en aval affirme la compagnie dans son communiqué.

Mike Da Prat, du syndicat des Métallos, à Sault-Sainte-Marie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Toutefois, Mike Da Prat reste sur ses gardes concernant la production.

« Ce qui reste à voir, c’est la qualité de l’acier qu’on obtiendra, la variété de l’acier que nous aurons et encore une fois le prix d’acquisition de la ferraille. » — Une citation de Mike Da Prat, président de la section locale 2251 des Métallos

Dans son communiqué, Algoma Steel a indiqué que le projet dépasserait le budget initial, avec un montant supplémentaire situé entre 125 et 175 millions de dollars à cause du coût plus élevé des matériaux.

Le premier fourneau à arcs électriques devrait être opérationnel d’ici le deuxième trimestre de 2024.

Radio-Canada a contacté la direction d’Algoma Steel pour avoir son avis, sans retour.

Avec les informations de Raphaël Robitaille