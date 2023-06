Une nouvelle édition pour le festival Virage

Cette fois, l’événement se tiendra à Petit-Saguenay.

C'est vraiment quelque chose qui parle à notre conseil, puis aux orientations qu'on a en faveur de la transition socio-écologique. On voulait avoir cet événement-là pour pouvoir aussi s'inspirer de ce qui va se passer pendant la fin de semaine , souligne le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France.

Les quatre premières éditions avaient eu lieu à Sainte-Rose-du-Nord, mais le terrain n’était pas disponible.

On ne pouvait plus faire le festival sur la terre des Vikings à Sainte-Rose en raison de l'occupation du site, qui est un site agricole , explique Ian Segers, co-organisateur et porte-parole du rendez-vous. Le maire de Petit-Saguenay a vu là une « belle opportunité » d’accueillir le festival.

Générer des idées

Artisans de feu, artistes de cirque, DJ, ateliers de peinture et de poésie : plusieurs spectacles et activités participatives sont au programme. Le festival qui se présente comme une fabrique d’idées , organise également des tables et des conférences autour de la question de la transition sociale et écologique.

La transition, ça veut dire : comment est-ce qu'on passe en fait du monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec tous les problèmes de changements climatiques (on l'a vu avec les récents feux), comment on passe des enjeux sociaux aujourd'hui vers une société qui pourrait être plus durable au niveau environnemental et social? , illustre Ian Segers.

Selon les organisateurs, ce nouveau projet collectif, il faut le penser avec les Premières Nations en prenant en compte leur perspective. C’est pourquoi la poétesse innue Marie-André Gill est elle aussi porte-parole du festival.

Je suis vraiment contente parce que j'ai invité des gens de Mashteuiatsh qui viennent parler de la réalité autochtone, de décolonisation , lance celle qui est née dans la communauté qui se trouve au nord du Lac-Saint-Jean.

Sans commanditaires

Sur sa page Facebook, le festival se dit 100% indépendant et écoresponsable. C'est vraiment un événement qui est hors norme [...], on n'a pas l'habitude de voir ça, des choses qui n’ont pas de commanditaires, qui n’ont pas de pubs. Tout ça se fait vraiment avec les moyens du bord, mais en même temps avec des invités super intéressants, qui se renommés dans leur domaine , conclut-elle.

D'après le reportage de Julie Larouche