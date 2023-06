Un plan d’action pour le 1er juillet à Shawinigan

Une trentaine de personnes seraient à risque de ne pas avoir de toit à partir du 1er juillet, selon les estimations du Centre Roland-Bertrand en début de semaine. La Ville affirme que le taux d’inoccupation est de 0,7 % sur son territoire, ce qui est très bas.

L’an dernier, la Ville s’était organisée un peu plus à la dernière minute pour aider ses citoyens, mais cette fois, Shawinigan s’y est prise très d’avance pour organiser des services.

Des endroits pour entreposer ses biens et meubles de façon sécuritaire seront disponibles du 30 juin au 2 juillet. Au cas où des citoyens n’arriveraient pas à se reloger à temps, des organismes offriront de l’hébergement d’urgence. De l’aide est aussi disponible via Logi-Aide et Office municipal d’habitation pour tenter de trouver un appartement avant la date butoir.

Michel Angers affirme que la Ville souhaite avoir plus de logements à prix raisonnable sur le territoire, mais il affirme que c’est compliqué . Il trouve difficile d’intéresser des entrepreneurs à venir ériger des logements abordables à Shawinigan. Le maire croit que Québec doit ajuster ses programmes.

Plus tôt cette semaine, la construction de condos de luxe par un entrepreneur privé a été annoncée près de la rivière Saint-Maurice dans le secteur Grand-Mère.

Des prix qui montent en flèche

Selon une compilation effectuée par le quotidien Le Devoir sur le site Kijiji entre le 1er avril et le 1er juin, en 2022 et en 2023, les loyers ont augmenté de 52 % à Shawinigan.

Le prix moyen d’un loyer serait rendu à 931 $, une donnée qui surprend le maire de Shawinigan, Michel Angers. Je savais qu'il y avait des augmentations importantes du prix des logements compte tenu des coûts très bas des logements du côté de Shawinigan, mais de cette ampleur-là, je vous avoue, bien honnêtement ,que j'ai été surpris , dit-il.

« Que ça approche les 1000 $, quand on est à Montréal, c'est un prix qui est plus que raisonnable, mais quand on est en Mauricie, à Shawinigan en particulier, je pense que c'est passablement élevé. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Selon lui, les annonces qui laissent miroiter la possibilité d’emplois tels que la création de la zone d’innovation et l’arrivée d’entreprises attirent énormément de gens .

Le déménagement de gens de l’extérieur de la Mauricie vient aussi changer la donne, affirme le maire. Il y a des gens qui viennent de Montréal en vendant leur maison très cher et débarquent du côté de Shawinigan pour se trouver aussi des logements, donc ça fait en sorte justement qu'il y a cette inflation, qui est [déraisonnable] à mon avis.

Par ailleurs, le maire de Shawinigan affirme qu’il est en faveur de la création d’un registre des loyers. Michel Angers explique que son nom ne figure pas sur la lettre ouverte publiée mercredi parce que sa réponse est peut-être arrivée trop tard, mais il confirme qu’il appuie cette revendication.