L'aréna de Barrington est devenu un grand magasin où tout est gratuit pour les sinistrés des feux de forêt du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Amy MacKinnon gère le centre d’aide et écoute les gens qui viennent chercher du savon à lessive, un vélo ou une carte-cadeau d'épicerie.

Dans l'ensemble, les gens sont simplement confus , dit-elle. Ils ont beaucoup de questions et ils n'ont pas encore de réponses.

Ils veulent savoir ce que leur assurance couvrira et où ils trouveront l’argent pour payer ce qu’ils doivent débourser. Les gens viennent pour de l’aide matérielle, mais Amy MacKinnon remarque qu’ils ont besoin de plus.

Ils se sentent désespérés , dit-elle. Nous essayons donc de leur dire qu’on est là pour eux.

Difficile de relaxer

Le plus grand feu de forêt de la région s'est déclaré le 27 mai près du lac Barrington dans le comté de Shelburne et s'est propagé rapidement.

Le 13 juin, la province a annoncé que l'incendie avait été maîtrisé sur une superficie d'environ 235 kilomètres carrés. Le feu a déplacé 6700 personnes et détruit environ 60 maisons et 90 autres structures.

Laura Torak est la propriétaire du restaurant Ship's Galley à Shelburne. Photo : Radio-Canada / Shaina Luck

Laura Torak pense qu'il faudra beaucoup de temps aux habitants pour s’en remettre.

Il y a beaucoup de traumatismes mentaux qui ont eu lieu , dit-elle.

Elle est propriétaire du restaurant Ship's Galley à Shelburne et elle dit que les gens viennent lui parler de leurs souvenirs alors qu'elle est toujours troublée par les siens.

Je ne peux pas regarder le ciel quand le soleil se lève ou se couche parce qu'il est rouge , dit-elle.

Le coucher de soleil ressemble beaucoup à la lumière rouge des flammes, dit-elle, et les nuages blancs gonflés lui rappellent la fumée.

J'adore les feux de camp dans le jardin, mais je ne pense pas en avoir un cette année , dit-elle. C'est trop tôt.

Eric Jeffery est pêcheur et pompier volontaire au service d'incendie de Gunning Cove. Photo : Radio-Canada / Shaina Luck

Son fils, Eric Jeffery, est pêcheur et pompier volontaire. Son travail sur le feu est terminé, mais il se sent encore en alerte. Un jour, il a senti de la fumée par sa fenêtre ouverte et a couru dehors pour savoir d'où elle venait.

Mon premier réflexe a été de courir partout et de tout vérifier , dit-il.

Finalement, c’est son voisin qui avait fait un feu dans son poêle à bois.

Certaines personnes à Shelburne s’inquiètent toujours de la possibilité d'un autre incendie, certains n’ont même pas complètement vidé leurs voitures pour être prêtes au cas où.

Problèmes de santé mentale importants

Le chef du service de psychiatrie de la zone centrale de Santé Nouvelle-Écosse, le Dr Vincent Agyapong a vécu et travaillé à Fort McMurray, en Alberta, avant de venir en Nouvelle-Écosse.

Le Dr Vincent Agyapong est chef du service de psychiatrie de la zone centrale de Santé Nouvelle-Écosse et chef du département de psychiatrie de l'Université Dalhousie. Il vivait et travaillait à Fort McMurray pendant l'incendie de 2016. Photo : Radio-Canada / Shaina Luck

Il faisait partie des 88 000 personnes évacuées lors de l'incendie de forêt de 2016 qui a détruit une partie de la ville. Après cela, il a commencé à étudier comment les gens réagissaient mentalement à la catastrophe.

Sur les centaines de résidents qui ont répondu à un sondage qu'il a mené six mois après l'incendie de Fort McMurray, nombreux sont ceux qui ont signalé des taux élevés de consommation d'alcool et d'autres substances.

14 % ont signalé des symptômes de trouble dépressif majeur;

19 % ont signalé des signes d'anxiété;

13 % ont signalé des symptômes compatibles avec un trouble de stress post-traumatique.

À la suite des incendies en Nouvelle-Écosse, la province a annoncé des subventions d'urgence de 500 $ pour les personnes évacuées, un programme de secours pour les petites entreprises et des subventions à court terme pouvant atteindre 550 $ pour les personnes qui ont été mises au chômage.

Mais les recherches du Dr Agyapong suggèrent que l'argent a lui seul ne peut pas garantir la tranquillité d'esprit.

Le seul facteur de protection, dit-il, a été le soutien des amis, de la famille et de la communauté.

Tout le monde devrait saisir l'occasion de soutenir toute personne qu'il connaît qui vit dans les régions affectées par les feux de forêt.

Les soutiens formels en santé mentale sont également importants, dit-il, et toute personne cherchant de l'aide devrait contacter le programme de santé mentale et de lutte contre les dépendances de Santé Nouvelle-Écosse.