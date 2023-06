Prise de bec autour de la statue d’un corbeau mort à Ottawa

Depuis mardi, l’œuvre d'art public trône sur les plaines LeBreton, près de la piste cyclable, à quelques centaines de mètres à l'ouest de la station du train léger Pimisi.

When the Rubber Meets the Road représente un corbeau mort de cinq mètres de long construit à partir de pneus usagés.

La nouvelle œuvre d'art public de la CCN a l'air d'une bête de somme surdimensionnée - et c'est ce qu'elle est censée être.

Mercredi, James Howell, un résident du quartier Hintonburg, s'est arrêté pour lire le panneau de l'artiste expliquant l'œuvre.

Ce grand corbeau est couché sur le sol d'une manière qui ressemble à un animal mort sur la route, symbolisant la collision entre la nature et l’humain , raconte M. Howell, tout en se caressant la barbe. C'est une œuvre d'art étonnante.

Un œil vitreux est encadré par le flanc de pneus de voiture. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Des pneus Goodyear, Wrangler et Firestone usés ont été découpés et vissés ensemble en plusieurs couches pour créer l'effet du bec, des pattes et du plumage d'une corneille d'Amérique.

Sous le cou, des sections de caoutchouc plus courtes et incurvées, prélevées sur les flancs du pneu, créent les volants. La surface intérieure lisse du pneu est utilisée pour les plumes de la queue afin de créer un contraste dans la texture.

Des pneus de véhicule tout terrain ont été transformés en pattes pour réaliser la figure réaliste d'un corbeau couché sur le dos.

Il s'agit de représenter quelque chose de mort, ce qui n'est pas toujours joli , a déclaré le créateur de l'œuvre, l'artiste de l'Île-du-Prince-Édouard Gerald Beaulieu.

Une pièce sur le risque et la relation avec la nature

M. Beaulieu a expliqué qu'il avait choisi avec soin cette corneille dans l'espoir de créer une allégorie sur une créature qui, tout en survivant souvent grâce aux déchets trouvés sur la route, en devient parfois la victime.

L'œuvre traite en grande partie du risque et de la récompense, de notre relation à la nature et de la manière dont nous l'abordons, en particulier dans le contexte de la crise environnementale actuelle , a-t-il expliqué.

Gerald Beaulieu a créé sa sculpture du corbeau en 2018 et l'a exposée presque sans interruption depuis. Photo : Radio-Canada

Pour louer l'œuvre pendant un an, la CCN paiera 14 022 $, ce qui correspond aux tarifs recommandés par le Front des artistes canadiens, un organisme national qui milite pour un traitement équitable des artistes.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne sont pas toutes enthousiastes. Sur Twitter, un gazouillis demandant Vous avez payé quelqu'un pour ça ? a eu un certain retentissement. Sur le terrain, les passants rencontrés trouvent l'impact de la sculpture indéniable.

Certains disaient : Oh, c'est trop moche, alors je me suis dit qu'il fallait que je le voie de mes propres yeux , a raconté Sonja McKay, qui s'est rendue sur les plaines LeBreton pour voir l'oiseau.

Il n'impressionnera peut-être pas tout le monde, mais je l'apprécie , a-t-elle ajouté.

Katie Walsh, une résidente du quartier, a réfléchi à l'emplacement de la sculpture de Beaulieu. Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Katie Walsh, une résidente du quartier, a réfléchi à l'emplacement de l'oiseau, à côté d'une piste cyclable et des voies du train léger.

Avec le réchauffement climatique, nous avons tous ces incendies de forêt dont il faut tenir compte pour se déplacer , a réagi Mme Walsh.

M. Beaulieu explique que depuis qu'il a exposé la sculpture pour la première fois, il y a cinq ans, il a vu des gens grimper, danser et faire du yoga sur la corneille. Pour lui, ce sont là des façons acceptables d'interagir avec son art.

Le pire résultat pour une œuvre d'art public, c'est qu'elle ne soit pas remarquée , a-t-il dit.