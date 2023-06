On y retrouve une date et le nom de l’entreprise, UNI Financial Cooperation, inscrits en anglais.

Notre équipe a effectué des suivis au sujet de la fusion de l’entête au contenu de ces envois et nous assurons les gens que cette situation a été bien prise en charge avec les corrections nécessaires pour éviter qu’elle ne se répète , a commenté Ginette Hébert, responsable des communications chez UNI.

Les membres d'UNI recevront une nouvelle carte de débit par la poste. Ils pourront activer cette carte dès le 6 juillet. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

UNI Coopération financière s’est récemment détachée de son entente de services avec le Mouvement Desjardins. Cela implique des modifications importantes dans la gestion des cartes de débit, des cartes de crédit et du portail en ligne à compter du 6 juillet.

Afin de préparer ses membres à ces transformations, UNI leur a envoyé une première lettre contenant la nouvelle carte de débit au début de juin. L’entête de cette lettre contient une date et le nom de l’entreprise écrits en anglais.

Dans une autre lettre envoyée aux membres quelques jours plus tard pour confirmer un numéro d’identification personnelle à quatre chiffres de la nouvelle carte de débit, le nom d’entreprise d’UNI Financial Cooperation apparaît dans l’entête.

Nous sommes conscients que nos membres et clients ont reçu des correspondances liées à la carte de débit et le numéro d’identification personnel (NIP) qui affichaient l’entête en anglais lorsque le contenu était en français. Dans ces circonstances, le contenu de ces correspondances était conforme avec le choix de langue qui se retrouvait dans le profil du membre et client , a assuré la porte-parole d’UNI Coopération financière.

UNI Coopértion financière a récemment modifié en profondeur la gestion des transactions bancaires auprès de ses membres. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Cet incident ne touche pas les renseignements confidentiels de nos membres et clients et nous invitons nos membres et clients à communiquer avec nous pour toute question , a poursuivi Ginette Hébert.

Il y a quelques jours, UNI a commencé à envoyer par courrier les directives pour le nouveau portail en ligne qui doit succéder à AccèsD en juillet. Cette fois-ci, l’entête est en français.

UNI Coopération financière a promis d’aider ses membres dans cette transition.