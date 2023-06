Le niveau de pollution de l'air sera probablement « élevé » ou « très élevé » jeudi dans le sud de l'Ontario, prévient Environnement Canada, en raison de la fumée des feux de forêt. Un bulletin spécial sur la qualité de l'air reste en vigueur pour une deuxième journée consécutive pour le Grand Toronto et Windsor, notamment.

À Windsor, la cote air santé était de 6 ce matin à 5 h, indique Environnement Canada, ce qui signifie que le risque est « modéré ». Cette cote doit baisser légèrement à 5 en soirée avant de remonter à 6 vendredi.

Le site d'Environnement Canada n'affichait pas la cote pour Toronto tôt jeudi, mais l'agence fédérale prévoit qu'elle sera de 4 à 5 durant la journée avant de grimper à 6 vendredi.

Environnement Canada rappelle que la fumée peut être « nocive » pour tous, mais qu'elle touche particulièrement les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires, ainsi que les aînés, les enfants et les femmes enceintes.

Arrêtez ou réduisez votre niveau d’activité si vous ressentez un inconfort en respirant ou si vous ou une personne dont vous prenez soin ne vous sentez pas bien , conseille Environnement Canada.

L'agence fédérale recommande aussi de garder les portes et les fenêtres fermées si possible et d'utiliser un purificateur d'air à l'intérieur avec un filtre Hepa.