La construction à elle seule ne peut régler la crise du logement, selon l’IRIS

Près du trois quarts des villes québécoises se trouvent dans un marché locatif serré, selon un rapport de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS). Et pour sortir de cette impasse, il faudra prioriser le logement abordable.

L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) est catégorique : la construction de nouveaux logements est insuffisante pour remédier à la crise qui frappe aujourd’hui deux villes sur trois au Québec .

Dans un communiqué adressé à la presse jeudi matin, l' IRIS soutient que la réglementation déficiente et le manque de logements hors marché privé sont les véritables causes de la crise que connaît le Québec actuellement .

Il manque de logements abordables, pas de logements en général. Car du logement neuf, il s'en est construit beaucoup au cours des dernières années, mais pas pour tout le monde et pas dans toutes les régions , précise Guillaume Hébert, chercheur à l' IRIS et co-auteur de l'étude.

Au Québec, environ 5 % du parc locatif est constitué de logements sociaux et communautaires, alors qu’il atteint presque 60 % dans certaines villes comme Vienne.

« Il ne faut pas construire plus, il faut construire mieux. Tant et aussi longtemps que la majeure partie du parc locatif appartiendra au privé, la capacité des locataires à se loger convenablement sera toujours menacée. » — Une citation de Guillaume Hébert, chercheur à l'IRIS

Bien que le nombre de mises en chantier de logements locatifs ait presque doublé (+ 102,3 %) entre 2016 et 2020, le Québec en est à sa cinquième année consécutive sous le point d’équilibre en matière de disponibilité des logements locatifs , apprend-on également.

D'ailleurs, la proportion de municipalités de 10 000 habitants et plus dont le taux d'inoccupation se trouve sous la barre du 1 % a grimpé de 50 % à 71 % depuis un an.

Les experts soutiennent que le parc locatif existant doit faire l’objet d’une régulation plus stricte et la priorité doit aller à la construction de logements hors marché privé , afin de protéger la situation financière des ménages locataires.

Le projet de loi 31 accentuera la crise

Selon l' IRIS , le projet de loi 31 de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui vise à actualiser certaines dispositions législatives en matière de droit du logement, viendra accentuer la crise d'abordabilité.

Ce projet a largement été critiqué puisqu'il permettrait, entre autres, aux propriétaires de refuser la cession de bail.

Les données montrent que les propriétaires de logements locatifs profitent de la fin d’un bail pour hausser le loyer à un niveau quatre fois plus élevé que lorsqu’il est reconduit par les occupants , peut-on lire.