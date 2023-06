Repêchage LNH : Bradly Nadeau, de St-François de Madawaska, est choisi par la Caroline

Les Hurricanes de la Caroline, finalistes de l’Association de l’Est pendant les séries éliminatoires de 2023, ont fait de l’attaquant leur choix de premier tour, 30e au total.

Je réalise mon rêve d’être repêché et de jouer un jour dans la LNH. J’ai fait tellement de sacrifices pour y arriver , a-t-il commenté après avoir vécu ce moment unique.

Bradly Nadeau a évolué dans le circuit de la British Columbia Hockey League, la ligue de hockey junior A en Colombie-Britannique, en 2022-2023. Il a récolté 45 buts en 54 rencontres en saison régulière et 17 autres en autant de matchs éliminatoires.

Fait à noter, il a joué encompagnie de son frère Josh dans ce circuit.

Le jeune homme de 18 ans s’est dit surpris par cette sélection aussi hâtive. La plupart des centrales de recrutement le positionnaient entre le 27e et le 45e meilleur espoir.

Bradly Nadeau a joué les deux dernièeres saisons dans la BCHL. Photo : Jack Murray/Penticton Vees

La centrale de recrutement de la LNH le plaçait au 17e rang des meilleurs espoirs nord-américains.

« Je suis surpris. Je ne m’y attendais pas. Quand je suis monté sur l’estrade, je tremblais un peu. J’en suis tellement fier. Tous mes efforts ont été récompensés. C’est extraordinaire. » — Une citation de Bradly Nadeau

La fierté de Saint-François de Madawaska était bien heureuse de voir que plusieurs résidents de la communauté ont fait le voyage à Nashville pour vivre ce moment important.

J’ai trouvé ça pas mal spécial. Je suis le premier de Saint-François à accomplir ça. J’avais parlé à des équipes qui ont repêché avant et après les Hurricanes. C’était dur de savoir quand j’allais être repêché. Quand j’ai entendu mon nom, c’était extraordinaire , a avoué celui qui jouera pour l’Université du Maine, dans la NCAA, la saison prochaine.

Selon les rapports des dépisteurs, Bradly Nadeau, un centre droitier de cinq pieds 10 pouces et 161 livres, possède un tir terrifiant et impressionnant d’un point de vue mécanique. C’est un joueur tout en nuances et trompeur, ce qui en fait une menace encore plus dangereuse.