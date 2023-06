L’eau contaminée de Fukushima bientôt rejetée dans l’océan

Tout est en place pour rejeter dans l’océan l’eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi dévastée en 2011 lors d’un tsunami suivant un tremblement de terre. Un tunnel sous-marin de déversement a été construit. L’opérateur du site, Tokyo Electric Power Company (Tepco), n’attend plus que l’approbation finale des autorités avant d’entamer le déversement cet été.

Douze ans après la catastrophe qui a provoqué la fusion des cœurs de trois réacteurs de la centrale, Tepco continue de refroidir les résidus nucléaires combustibles des réacteurs 1 et 3 en y faisant circuler de l’eau.

L’eau contaminée est jusqu’à maintenant emmagasinée dans de vastes cuves sur le site, mais la capacité totale de 1,3 million de tonnes d’eau sera bientôt atteinte.

Parmi la liste des mauvaises options difficiles à exécuter, ils ont décidé de rejeter dans l’océan l'eau traitée qui a été décontaminée , explique le Dr Kyle Cleveland, directeur de l’Institut d'études asiatiques contemporaines à l’Université Temple de Tokyo, qui suit le dossier depuis le tout début et qui a visité la centrale à quelques reprises ces dernières années. Ce n'est pas seulement la quantité d’eau en ce moment qui est un problème, mais c'est la quantité d'eau contaminée générée au fil du temps qui sera déversée sur un certain nombre d'années.

Le déversement imminent suscite la colère des communautés locales environnantes vivant de l’agriculture et surtout de la pêche. Ces communautés dévastées et évacuées en raison de la fumée radioactive en 2011 peinent à reprendre vie. Les pays voisins comme la Chine et la Corée du Sud ont aussi signalé leur inquiétude pour la faune marine.

L’opérateur de la centrale Fukushima-Daiichi, Tepco, essaie de se montrer rassurant en faisant valoir que les substances radioactives ont été traitées. En revanche, le niveau de certaines des 19 matières radioactives dans l’eau n’a pas été mesuré, ce qui suscite des craintes.

Vue aérienne de la centrale nucléaire de Fuskushima Daiichi alors que de la fumée s'échappait de l'un de ses réacteurs, le 12 mars 2011. Photo : The Associated Press

Pour ce qui est du tritium, matière qui ne peut pas être traitée ou enrayée dans l’eau, Tepco affirme que le niveau de contamination demeure minime après dilution dans le processus de traitement. Le niveau ne serait que d’à peine un septième de ce qui est jugé acceptable pour la consommation humaine par l’Organisation mondiale de la santé.

Je pense que c'est vraiment une question de légitimité et de confiance envers les autorités , explique le Dr Kyle Cleveland. Beaucoup de gens ne font tout simplement pas confiance à Tepco parce que leur crédibilité a vraiment été remise en question depuis le tout début de cet événement remontant à mars 2011. Ils avaient tendance à minimiser la gravité de la catastrophe.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, pour sa part, procède à sa propre analyse du plan de déversement de Tepco, mais l’a déjà défendu par le passé.

La méthode choisie par le Japon est réalisable d’un point de vue technique et respecte les pratiques internationales, a affirmé Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Inquiétudes en Chine et en Corée du Sud

Des groupes de pêcheurs sud-coréens alarmés ont manifesté dans les rues de Séoul la semaine dernière et organisé un gigantesque défilé de bateaux pour protester contre le déversement des eaux contaminées de Fukushima.

Des citoyens coréens inquiets des impacts sur la faune marine ont commencé à réduire leur consommation de poissons du Pacifique et font des provisions de sel de mer de cet océan. Selon un récent sondage publié le 15 juin par un quotidien sud-coréen et un quotidien japonais, 84 % des répondants en Corée du Sud sont opposés au déversement des eaux contaminées de la centrale Fukushima-Daiichi dans l’océan.

En Chine, des boycottages de produits japonais ont été organisés. Le président de l’Autorité de l’énergie atomique chinoise, Zhang Kejian, qualifie le projet de déversement d’irresponsable et déplore qu’aucune consultation avec les pays voisins n’ait été menée. Il réclame de plus des études concluantes sur les effets du rejet à long terme.

L’océan n’est pas les égouts du Japon, a même lancé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine.

C'est un dossier très imprégné de préoccupations politiques en Asie du Sud-Est et de géopolitique dans cette région où le Japon a une relation très difficile avec la Chine, la Corée et certains autres pays, analyse le Dr Kyle Cleveland. C’est l’héritage de la Deuxième Guerre. Le déversement des eaux contaminées est une guerre par procuration pour ces préoccupations politiques plus profondes et légitimes.

Le projet de déversement qui doit commencer plus tard cet été devrait se poursuivre sur plusieurs années, peut-être même jusqu’au démantèlement de la centrale prévu dans 30 à 40 ans.