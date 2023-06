Mexique : les autorités recherchent 16 employés de la police enlevés par un commando armé

Un millier d'agents des forces de l'ordre ont été lancés mercredi à la recherche de 16 employés de la police mexicaine, enlevés la veille et séquestrés par un commando armé, ont indiqué les autorités du Mexique.

Le département de la Sécurité de l'État du Chiapas, a relevé mercredi à 16 le nombre de personnes enlevées et affirmé que plus de mille éléments des forces de sécurité locales et fédérales étaient à leur recherche.

Des vidéos dans lesquelles apparaissent les victimes ont été diffusées par des médias mexicains. On y apprend par le biais d'une d'entre elles que les otages se portent très bien et que les ravisseurs exigent la démission ou la destitution de trois chefs de la sécurité du Chiapas comme rançon.

Un autre otage relaie un message - mystérieux - des criminels adressé directement aux trois responsables: dites à vos chefs de libérer la personne qu'ils retiennent prisonnière. Elle n'a rien à voir là-dedans, comme nous . Avant d'être rejoint par trois autres kidnappés: s’il vous plaît, nous n'avons pas à payer pour les pécheurs .

Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a de son côté expliqué que les instructions sont de récupérer [...] sains et saufs les employés enlevés dans la localité d'Ocozocoautla alors qu'ils se déplaçaient en bus après leur journée de travail .

Il n'y aura pas d'impunité , a lancé le dirigeant, qui a précisé que les victimes travaillent à la maison d'arrêt d'Ocozocoautla et que le mobile semble être une lutte entre groupes criminels.

Deux suspects ont été arrêtés à proximité du lieu de l'enlèvement, ont indiqué les autorités du Chiapas.

Au Mexique, les polices municipales et d'État sont accusées par les ONG des droits de la personne d'être infiltrées par des membres d'organisations criminelles.

Le commando armé qui a arrêté le bus a emmené les hommes du groupe, et laissé derrière lui un nombre indéterminé de femmes, également employées de la police, selon le quotidien Reforma.

Les affrontements entre policiers et criminels armés se sont multipliés récemment dans la région d'Ocozocoautla, une zone de transit pour l'immigration clandestine et le trafic de drogue.