Barraute compte se battre pour sauver ses services de santé

La population craint de voir ces services disparaître avec le départ, le 17 août prochain, de l’infirmière à la retraite qui les dispense deux jours par semaine depuis deux ans.

Une infirmière restera en poste et sera secondée par sa collègue de Rochebaucourt tous les jeudis, mais elles feront surtout des prélèvements sanguins. Les gens devront alors parcourir 50 kilomètres pour recevoir des services de santé courants à Amos ou à Val-d’Or comme des suivis postopératoires, des changements de pansements, de l’administration de certains médicaments intraveineux, de la prescription d’anovulants, etc.

« Un comité de vigie a été formé dernièrement à cause de l’inquiétude qui plane à savoir si les services au CLSC continueront. » — Une citation de Josseline Lepage, mairesse de Barraute

Cette nouvelle diminution de services inquiète la communauté, qui a vu le nombre d’infirmières passer de quatre à une, et de travailleurs sociaux de trois à zéro au cours des dernières années. Une situation dénoncée par le conseil municipal dans une résolution adoptée le 5 juin dernier et envoyée à la députée Suzanne Blais ainsi qu’aux dirigeants du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

On demande au CISSS-AT de nous redonner les services que nous avions auparavant. C’est-à-dire les services de santé courants, les services à l’occasion d’un médecin aussi. Nous sommes une population de 2000 habitants et de plus en plus, les besoins sont grandissants , affirme Mme Lepage, qui rappelle que la population de Barraute est en croissance depuis 2017.

Quatre des six membres du comité de vigie CLSC de Barraute : Audrée Vallières, Lyne Dupras, la mairesse Josseline Lepage et Louise Fiset. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

De 11 employés à 1,5

Devant l’inquiétude grandissante de perdre ce qui reste de services de proximité, un comité de vigie formé de six personnes a été mis sur pied. On y retrouve la mairesse, mais aussi des anciens employés du CLSC, comme Lyne Dupras, qui y a travaillé pendant 35 ans comme adjointe administrative. Elle dit avoir vu le nombre d’employés fondre de 11 à 1,5.

On a perdu beaucoup. Et la santé courante, c’est un gros morceau qu’on perd. On l’a deux jours par semaine, mais c'est possible qu’à partir du mois d’août, on ne l’ait plus. Et ça nous inquiète beaucoup pour notre population qui est vulnérable. On a une partie qui est défavorisée, beaucoup de personnes âgées. On a besoin de ces services et aussi des services psychosociaux , soutient Lyne Dupras.

La réduction des services a aussi un impact sur le pharmacien-propriétaire local, Hugo Denoncourt.

Des gens viennent nous voir pour recevoir des soins de plaie, de la vaccination ou autres. Mais ce n’est pas notre travail. Ce ne sont pas des services qu’on offre ici. On n’a pas d’infirmière , indique celui qui s’inquiète pour les personnes vulnérables, lesquelles devront voyager l’hiver pour recevoir des soins de base.

La réduction de services au CLSC de Barraute a un impact jusqu'à la pharmacie locale, selon le pharmacien-propriétaire Hugo Denoncourt. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un manque de ressources

Du côté du CISSS-AT, la présidente et directrice générale Caroline Roy précise que le maintien des services de proximité demeure une priorité pour son organisation. Selon elle, les modulations de services actuelles permettent de mieux répondre aux besoins criants du réseau dans un contexte de pénurie de personnel.

Les postes sont toujours ouverts dans les points de services de CLSC en milieux ruraux. Ce sont des services de proximité qu’on veut consolider, qu’on veut maintenir. Présentement, ce à quoi on fait face, c’est réellement un enjeu de capacité avec les ressources qui sont disponibles, et c’est encore plus vrai en saison estivale. Mais pour Barraute, on espère bien qu’à l’automne, la situation va se régulariser , souligne Mme Roy en invitant les gens à consulter le site internet du CISSS-AT pour connaître les heures d’ouverture des CLSC ruraux.

Qu’à cela ne tienne, la mobilisation citoyenne ne fait que commencer, prévient la mairesse Lepage.