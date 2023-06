La superficie du feu de Donnie Creek surpasse celle de l’Île-du-Prince-Édouard

Avec une superficie atteignant 5712 kilomètres carrés mercredi, le feu de forêt de Donnie Creek est le plus grand jamais enregistré en Colombie-Britannique. Il dépasse la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard qui fait 5681 kilomètres carrés.

L'incendie, qui brûle dans le nord-est de la province, continue de croître.

Déclenché par un éclair présumé le 12 mai, il s'agit toujours d'un feu d’intérêt, ce qui signifie qu'il est très visible ou qu'il représente une menace pour la sécurité publique.

Plusieurs ressources sont déployées pour combattre l’incendie : au moins 160 pompiers, 13 experts en protection des structures et 12 hélicoptères.

Des équipes formées de pompiers, de pilotes, d'opérateurs d'équipement et de personnel de soutien sont affectées à la gestion du feu de Donnie Creek. Photo : BC Wildfire Service

Choisir les fronts les plus critiques

L'immensité de l'incendie oblige les équipes à faire preuve de pragmatisme, en choisissant de se concentrer sur les fronts les plus critiques, dans ce cas ceux du sud et du nord-ouest.

Lorsqu'il s'agit d'un incendie de cette taille, on passe de la suppression à la gestion des feux de forêt , a déclaré Nicole Bonnett, responsable de l'information de BC Wildfire, le service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique. Nous nous concentrons sur les zones prioritaires où il y a le plus de risques d'impact sur les infrastructures essentielles des communautés et des industries , ajoute-t-elle.

« Il y aura des parties de l'incendie sur lesquelles nous n'aurons pas toujours du personnel, mais nous avons ces ressources aériennes qui nous aident à surveiller l'activité du feu sur l'ensemble de l'incendie. » — Une citation de Nicole Bonnett, responsable de l'information de BC Wildfire

L'incendie de Donnie Creek est de loin le feu le plus important jamais enregistré en Colombie-Britannique. Il a dépassé la superficie du feu Plateau qui avait ravagé 5210 kilomètres carrés en 2017, au nord-ouest de Williams Lake.

Douze hélicoptères sont déployés pour contrôler le feu de Donnie Creek. Photo : BC Wildfire Service

Brûler sous terre

BC Wildfire s'attend à ce que le feu de Donnie Creek brûle tout au long de l'automne et de l'hiver. En raison de sa taille, il continuera à brûler sous terre par endroits, avant de refaire surface au printemps prochain.

Nous avons ce que nous appelons une rétention, en hiver. Lorsque la neige tombe, elle crée une sorte de couche isolante , a déclaré Nicole Bonnett. Il est toujours possible que le feu brûle en profondeur dans les systèmes racinaires, de sorte que lorsque la neige fond au printemps et que le terrain s'assèche, la fumée apparaît.

Le plus grand feu de l'histoire de la Colombie-Britannique continuera à brûler pendant les mois à venir. Photo : BC Wildfire Service

Le feu de Donnie Creek est situé à environ 136 kilomètres au sud-est de Fort Nelson et 158 kilomètres au nord de Fort St. John. Il brûle dans les territoires traditionnels des Premières Nations de Blueberry River, Doig River et Prophet River.