Grève en vue pour des travailleurs d’Hydro-Manitoba

La section locale 2034 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, qui représente le personnel de première ligne, a envoyé un préavis de grève à la Régie des services publics, mercredi matin, confirme le directeur commercial du syndicat, Mike Espenell.

Le syndicat est autorisé à déclencher une grève dès le vendredi matin, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ira jusqu'au bout de son action

M. Espenell n'a pas voulu dire si le syndicat se lancerait à nouveau dans une grève rotative, dans laquelle l'action syndicale se déplace d'un lieu de travail ou d'un service à l'autre, mais il y aura une certaine activité à partir de vendredi .

Selon lui, les membres ont rejeté l'offre finale d'Hydro-Manitoba en mai, après 16 mois de négociations, et aucune autre conversation significative n'a eu lieu entre les deux parties. Les employés sont sans contrat de travail depuis février 2022.

Selon M. Espenell, les salaires des membres continuent d'être inférieurs à ceux de leurs homologues des autres provinces, ce qui entraîne des difficultés de recrutement et de rétention.

Le syndicat compte parmi ses membres des travailleurs dans les centrales électriques et sur les lignes de transmission.

Nous nous heurtons à des obstacles considérables en raison des augmentations importantes du coût de la vie au cours des deux dernières années et de la diminution significative du pouvoir d'achat du personnel , estime Mike Espenell.

Le porte-parole d'Hydro-Manitoba, Bruce Owen, affirme que la dernière offre est celle que la société d'État estime équilibrer entre l'équité envers nos employés et la responsabilité fiscale envers nos clients .

Nous restons déterminés à parvenir à un règlement juste et équitable avec le syndicat par le biais du processus de négociation. Notre objectif est toujours de conclure une entente le plus rapidement possible afin de minimiser l'impact sur nos clients, qu'il s'agisse d'un client résidentiel ou d'une entreprise , ajoute M. Owens.

Hydro-Manitoba affirme avoir mis en place des plans d'urgence pour s'assurer qu'il n'y ait pas de panne d'électricité en cas de conflit de travail.

La société et le syndicat ont également signé un accord sur les services d'urgence afin de garantir que le personnel sera disponible lors d'une grève pour intervenir en cas d'incendie, de sauvetage en espace confiné ou d'un déversement important de pétrole.

La dernière grève a duré deux mois

Au printemps 2021, les employés de première ligne d'Hydro-Manitoba ont débrayé pendant 2 mois, après 28 mois de négociations infructueuses.

À l'époque, le gouvernement progressiste-conservateur, qui avait d'abord tenté de geler les salaires du secteur public par voie législative, a demandé à Hydro-Manitoba de maintenir les salaires des employés représentés par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité au même niveau pendant deux ans.

Le gouvernement affirmait que cette mesure était nécessaire pour faire face à une chute spectaculaire des revenus et à un déficit très important , en raison de la pandémie.

La dernière grève à Hydro-Manitoba s'est terminée après que la commission du travail du Manitoba a été mandatée de déterminer le nouveau contrat des travailleurs.