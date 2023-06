Stationnement à étages de l’hôpital de Chicoutimi : le comité redemande un toit vert

Une lettre a été envoyée à la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, la semaine dernière pour s’informer de l’état d’avancement des travaux. Les citoyens demandent si un autre emplacement était à l’étude.

Le comité profite aussi de la nouvelle Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire annoncée cette semaine par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, pour réclamer un toit vert sur le futur stationnement.

C'est une politique qui veut protéger la verdure en milieu urbain, c'est une politique qui veut éviter les îlots de chaleur en milieu urbain, qui veut privilégier une intégration harmonieuse des constructions en milieu urbain. Bien, on va revenir à la charge avec notre demande d'un toit vert pour atténuer l'impact du stationnement dans cet endroit-là , a expliqué le porte-parole du comité, Yves Laperrière.

Yves Laperrière, porte-parole du comité de citoyens Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Après un long débat politique, la Commission municipale du Québec avait statué que le second règlement de zonage modifié de l’arrondissement de Chicoutimi pouvait être conservé. La première mouture avait été jugée non conforme, notamment car elle aurait permis une construction jusqu’à une hauteur de dix étages. La seconde version la limitait à deux étages.

Yves Laperrière se questionne également sur l'absence de travaux pour la construction de ce stationnement, alors que les plans initiaux prévoyaient qu'il devait être terminé pour décembre 2023. Aucun appel d'offres n'a été lancé non plus pour ce projet.

Le stationnement fait partie de l’aménagement d’un nouveau bloc opératoire au coût de 500 millions de dollars.

La mairesse pas inquiète

De son côté, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, ne s’en fait pas avec l’absence d’appel d’offres jusqu’à maintenant.

Aux dernières nouvelles, le CIUSSS a eu ses permis, donc j'imagine qu’il va y avoir des appels d'offres, en tout cas à ma connaissance, la dernière fois là que j'ai eu une discussion avec les gens du CIUSSS , ils disaient que tout était sur les rails. Donc rendu là, c'est vraiment à eux de répondre sur le début des travaux et où ils sont rendus. Il n’était pas question de changer l'emplacement du stationnement , a-t-elle mentionné lors de l’émission Place publique.

Lors de son bilan de session parlementaire, Andrée Laforest, qui est aussi députée de Chicoutimi, avait affirmé que les appels d’offres seraient publiés bientôt.

Départ de Stéphanie Fortin

Par ailleurs, la directrice de cabinet de la mairesse, Stéphanie Fortin, quittera ses fonctions le 15 juillet. Elle occupait ce poste depuis presque un an. Stéphanie Fortin invoque des raisons personnelles, alors qu’elle pourra notamment accorder plus de temps à sa maîtrise.

Stéphanie Fortin quittera le 15 juillet. Photo : Gracieuseté

C'est sûr qu’elle avait des ambitions de maîtrise et tout ça. Je comprends très bien que le milieu politique, ce n'est pas un milieu qui est facile non plus. C'est un travail, c'est une vie où clairement les soirs, la fin de semaine, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je comprends aussi ce que c'est de pouvoir prendre un souffle, de peut-être pouvoir être avec sa famille et d'être concentrés sur des études. Je le comprends très bien, mais je ne vous cacherai pas que de façon professionnelle, c'est quand même un gros pincement au cœur , a dit Julie Dufour à propos de sa directrice de cabinet.

Stéphanie Fortin avait auparavant travaillé comme attachée politique au bureau régional d’André Laforest. Stéphanie Fortin s'est aussi fait connaître comme porte-parole de GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle avait pris la relève de Jean Briand auprès de Julie Dufour.

Avec les informations de Michel Gaudreau