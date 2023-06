Interdiction d’accès en forêt au nord du Lac-Saint-Jean : des zecs inondées d’appels

Par voie de communiqué, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a tenu à réitérer mercredi cette interdiction, prise conjointement avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF).

Cette mesure est nécessaire afin d’assurer la protection de la population et pour éviter l’éclosion de nouveaux feux. Elle est également importante pour soutenir la SOPFEU et ses partenaires dans le combat des feux sur le territoire en assurant des opérations sécuritaires , a rappelé la SOPFEU .

Pression des usagers

Selon Frédéric Gagnon, coordonnateur de la Zec des Passes, qui est située au nord du Lac-Saint-Jean, la journée de mercredi n’a pas été de tout repos pour son équipe.

Il a soutenu que la situation est difficile pour les employés, qui sont forcés d’appliquer les directives du ministère, alors que l'indice d'inflammabilité est au plus bas et que plusieurs feux sont maîtrisés ou contenus sur le territoire.

Il a tenu à rappeler que leur mandat n'est pas de remplacer les policiers.

La SOPFEU et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ont réitéré l'interdiction d'accès en forêt dans certains secteurs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La Zec des Passes, ce n’est pas la sécurité publique, ce n'est pas la Sûreté du Québec. Nous, on est un organisme qui fait la gestion de la conservation de la protection de la faune et la circulation sur le territoire. Mais en même temps, on n'est pas mandaté pour bloquer des gens. Nous, on ne fait que diffuser l'information, puis on attend la levée imminente des barrages routiers pour la restriction et la levée des barrages et de ces restrictions en forêt , a fait valoir le coordonnateur de la Zec des Passes, Frédéric Gagnon.

La zec a d'ailleurs indiqué dans une publication sur sa page Facebook être inondée d’appels téléphoniques d'individus colligeant de fausses informations concernant l’état de situation sur les interdictions d’aller en forêt. Elle a redirigé les usagers vers la page Facebook du MRNF .

La Zec de la Rivière-aux-Rats, située au nord de Notre-Dame-de-Lorette au Lac-Saint-Jean, a aussi redirigé ses usagers vers la page Facebook du MRNF .

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas la seule où du mécontentement se fait ressentir. En Haute-Mauricie, une quinzaine de pourvoiries menacent de forcer les barrages routiers si le MRNF ne lève pas les interdictions d’accès en forêt.

La situation des feux s’améliore

Selon le site web de la SOPFEU , seulement un feu est toujours considéré comme non maîtrisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit le feu 379, qui se situe à quelques dizaines de kilomètres de Chibougamau et de Mistissini. Celui-ci est d’une superficie de près de 60 000 hectares.

De son côté, la Ville de Chibougamau a par ailleurs annoncé sur sa page Facebook que les feux 379 et 334 n’avaient pas progressé en raison des conditions météorologiques favorables.

Il s’agit d’une amélioration, puisque lundi, quatre feux étaient toujours non maîtrisés.

Le feu de Chapais est maintenant éteint. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Audrey Marcoux / SOPFEU

La Ville de Chapais a annoncé que le feu 213, l’un des premiers brasiers de la saison au Québec, qui avait forcé l’évacuation de la moitié de ses résidents le 31 mai, est maintenant éteint. Celui-ci avait atteint une superficie de 1000 hectares.

Rappelons aussi que la communauté de Mistissini a levé son évacuation mardi soir, permettant à ses 3000 résidents de retourner à la maison.

Avec les informations de Michel Gaudreau