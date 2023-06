La pluie cause des dommages à Sherbrooke pour une deuxième fois en quelques jours

La Ville de Sherbrooke rapporte que les pompiers ont été demandés afin d'assurer la sécurité des citoyens et pour fermer des rues. Au moment d'écrire ces lignes, un bilan des rues touchées n'était pas disponible, toutefois, il est possible de dire que la rue Rodrigue n'a pas été épargnée.

Il y a eu ce que l'on appelle un coup d'eau, donc il y a eu pas mal de pluie en peu de temps. Ce qui a occasionné un débordement des fossés dans le secteur de la rue Rodrigue, raconte le chef de division au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Martin Primeau. Ce qui fait que l'eau a été dans le sous-sol des résidences. La route est aussi affectée.

Une partie de la rue Rodrigue était ainsi fermée à la circulation, mercredi vers 18 h. J'ai d'autres secteurs qui ont également été touchés [dans Sherbrooke], mais on peut dire que le pire est dans le secteur ici , mentionne Martin Primeau. Il estimait alors qu'environ une dizaine de maisons ont été inondées à cet endroit.

Il y en a une [maison inondée] où le monsieur m'a dit que l'eau sortait de la prise de courant, raconte un résident, Daniel Bachand. Des morceaux de bois ont été transportés par le courant dans la rue à côté de sa résidence.

La rue était fermée à la circulation au cours de la soirée. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Samedi dernier, les pluies diluviennes ont causé des dommages dans la région. Le secteur avait alors aussi été touché. Aujourd'hui, c'était encore pire [...] Je n'ai jamais vu ça comme ça, et moi, ça fait 16 ans que je reste ici, dit M. Bachand. J'ai déjà vu que les fossés étaient pleins, mais là ils l'étaient et ils débordaient de l'autre bord du chemin.

Une situation qui préoccupe des résidents

Denis Camiré et sa conjointe Francine habitent dans le secteur depuis 19 ans. Ils constatent que les fossés ont l'habitude de déborder lors de pluies diluviennes, à un tel point où leur terrain se retrouve inondé. M. Camiré affirme avoir tenté d'interpeller la Ville à ce propos. Il y a rien qui se fait et cette année c'est pire que pire parce que plus ça va, plus il y a de l'eau, plus les problèmes s'accumulent et on n'en entend pas parler.

« Mis à part que de me dire : ''on s'en occupe'', moi ce n'est pas ce que je veux entendre. Je veux qu'ils fassent quelque chose de concret et que l'on arrête d'avoir ces problèmes-là. C'est stressant, vous savez, et ça abîme les bâtiments. » — Une citation de Denis Camiré, résident de la rue Rodrigue

Les fossés ont débordé. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Étant surélevée, la propriété de M. Camiré n'a pas été inondée. Toutefois, la maison voisine, qui appartient à sa belle-mère, n'a pas subi le même sort. Alors que cette dernière se trouve dans une résidence pour personnes âgées, Daniel et sa conjointe tentent de vendre la propriété. Il y a de l'eau qui est entrée dans la bâtisse. Les pompiers sont arrêtés pour nous demander si nous avions arrêté le courant électrique. Le couple se félicite d'avoir vidé le sous-sol pour éviter que des objets se retrouvent à l'eau, samedi dernier.

« On ne vit pas dans l'eau. Ce n'est pas une piscine ici, ce n'est pas un étang à canards, donc il faut qu'il se passe de quoi. » — Une citation de Denis Camiré, résident de la rue Rodrigue