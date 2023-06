Le centre d’accueil des évacués de Mistissini à Jonquière fermé : des agissements dénoncés

Le centre d’accueil des évacués de Mistissini a été fermé mercredi à Saguenay, alors que les quelque 1100 résidents déplacés ont pu regagner leur communauté située dans le Nord-du-Québec. Ces derniers étaient bien heureux de repartir à la maison et leur séjour s’est relativement bien déroulé, même si certains citoyens de Jonquière ont déploré des méfaits et des comportements regrettables qui auraient été commis par des membres de la communauté crie.

Le chef de la communauté située au nord de Chibougamau, Michael Petawabano, avait annoncé la levée de l’avis d’évacuation mardi soir, indiquant que les feux de forêt menaçaient moins Mistissini ainsi que les routes y donnant accès.

Les personnes qui avaient leur propre véhicule pouvaient reprendre la route par elles-mêmes, mais des autobus ont quitté l’Édifice Kénogami de l’École secondaire des bâtisseurs mercredi pour un voyage d’environ 430 kilomètres.

Une bonne hospitalité, nous sommes reconnaissants pour tout , a dit en anglais un membre de la communauté rencontré tout juste avant son départ.

Des camions de rue ont préparé des repas pour les personnes évacuées. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Bien des évacués se sont montrés reconnaissants et ont eu un comportement irréprochable envers ceux qui les ont accueillis depuis vendredi dernier. Selon le Centre de services scolaire (CSS) De La Jonquière, la situation s’est généralement bien déroulée à l’intérieur et des gens de la communauté ont aidé les bénévoles à ranger les lieux avant leur départ.

Ce qui est important, c'est qu'ils retrouvent leur chez eux. Ils ont vécu quelque chose. Ce que j'amène de positif, c'est que ça nous a permis au moins à nous de voir leur réalité , a partagé une résidente du quartier.

Du mécontentement

Même si pour la majorité des évacués et des résidents du quartier tout s’est bien déroulé, il y a aussi eu du mécontentement chez plusieurs citoyens, qui disent avoir été témoins de comportements disgracieux et répréhensibles.

Radio-Canada a eu la confirmation que les policiers et les ambulanciers ont été fortement mobilisés dans les derniers jours, dans le secteur de ce qui est encore communément appelé la Polyvalente de Kénogami.

Le conseiller municipal du secteur, Michel Thiffault, a été interpellé par plusieurs citoyens dans les derniers jours. Il reconnaît que la situation a parfois été difficile.

Malheureusement, il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu des bagarres. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais alcool, drogues… Alors, mes citoyens, les gens qui demeurent près du parc Alcide-Reid, près de l'aréna, à côté de la polyvalente, ces gens-là étaient vraiment inquiets , a partagé Michel Thiffault.

Michel Thiffault. Photo : Radio-Canada

Les services ambulanciers, par exemple, sont intervenus à une douzaine de reprises, en assistance aux policiers, pour des altercations, des cas d’intoxication.

Des méfaits auraient aussi été commis dans les quartiers avoisinants. Des propriétaires de dépanneurs, qui ne pouvaient parler à la caméra, nous ont dit que leur commerce a été la cible de vols, de vandalisme. L’un d’entre eux a même dû embaucher des gardiens de sécurité pour faire de la surveillance et rassurer le personnel.

Honnêtement, ça n'a pas été une belle expérience, je l'avoue, mais on ne peut pas laisser ces gens-là démunis parce qu'ils sont démunis. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de maison, alors nous, on a été hospitaliers, puis merci encore à la Ville, aux policiers, merci aux citoyens. Même si ça a été difficile à accepter, ils l'ont fait , a ajouté Michel Thiffault.

De son côté, le Service de police de Saguenay (SPS) a refusé de dévoiler le nombre et la nature des plaintes qui auraient été déposées et s'il y a eu des arrestations. Tout ce que le SPS a pu confirmer, c'est que deux patrouilleurs supplémentaires ont été mobilisés exclusivement pour intervenir auprès des personnes évacuées hébergées à la polyvalente.

Il y avait toujours deux ou trois véhicules de police en avant de la polyvalente prêts à intervenir au cas où, mais il y en a eu du "au cas où" , a affirmé Michel Thiffault.

Julie Dufour compréhensive

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a fait preuve de compréhension.

Vous comprendrez que toute communauté qui est anxieuse, qui se déploie et qui est accueillie dans un quartier, clairement qu'il y a toujours des petits incidents, on a qu'à penser, par exemple, à nos festivals de musique ou n'importe quel événement il se passe des événements. Donc, les policiers de Mistissini qui étaient là, notre service de police à nous autres aussi qui était là, médecins et pharmaciens, travailleurs sociaux, le centre Mamik, donc tous les gens ont été bien accompagnés. On a répondu en temps réel , a-t-elle répondu aux médias à l’hôtel de ville de Saguenay.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour Photo : Radio-Canada

Selon un communiqué de la Ville, plus de 100 employés municipaux, de différents services, ont travaillé sur le site pour installer les lits, servir les repas et effectuer d’autres tâches.

Depuis le début de l’intensification des feux de forêt, Saguenay a aussi accueilli des résidents d’Opitciwan et d’Oujé-Bougoumou. Des mesures d’urgence avaient également été mises en place au cas où des personnes évacuées de Sept-Îles auraient eu besoin d’hébergement.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche