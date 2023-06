Le conseil municipal d'Ottawa assouplit la réglementation proposée pour les jardins d'accotement et les petites bibliothèques gratuites en approuvant des modifications aux règlements.

Les services municipaux avaient initialement proposé des règles limitant strictement la hauteur des plantes ou des boîtes, ainsi que leur proximité avec la route.

Le Comité des transports de la Ville d'Ottawa avait ainsi apporté des modifications, notamment en réduisant de moitié la zone tampon pour les petites bibliothèques, la ramenant à 50 centimètres de la rue, et en interdisant les fondations permanentes.

Mercredi, de nouveaux amendements ont été présentés au conseil municipal afin d'accorder plus de libertés aux propriétaires de petites bibliothèques de rue et aux jardiniers.

Concernant les jardins situés sur l'emprise de la ville, le conseiller du quartier de la capitale, Shawn Menard, a proposé d'augmenter la hauteur autorisée des plantes de 75 centimètres à un mètre, sauf lorsqu'elles risquent d'obstruer la vue à l'angle des rues. Cette proposition a été adoptée.

Pour les bibliothèques de rue, la proposition initiale ne les autorisait que dans les rues locales. Le conseil municipal a, cette fois-ci, voté en faveur de leur extension aux routes collectrices plus fréquentées.

Les cabines de bricolage seront également autorisées sur les artères, à condition qu’elles se situent sur les pelouses situées en face d'un trottoir.

La limite de hauteur des bibliothèques conservée

Si la réglementation des bibliothèques de rue a été allégée, la limite qui les restreint à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,1 mètre dans l'intérêt de l'accessibilité, n'a quant à elle pas été modifiée.

Mimi Golding, qui a eu des démêlés avec les autorités municipales au sujet de sa petite bibliothèque il y a plusieurs années, a déclaré à CBC qu'elle avait vu la lourdeur de la bureaucratie étouffer une initiative populaire. Elle a particulièrement critiqué les restrictions en matière de hauteur.

Il s’avère toutefois que les boîtes de bibliothèques sont de formes et de tailles très variées et qu'il demeure probable que certaines ne se conformeront pas aux nouvelles règles. Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe a toutefois assuré que les résidants ne subiront pas de répression.

Nous n'allons pas faire la police en permanence, et l'idée n'est pas d'agir de manière autoritaire. Il s'agit simplement de clarifier ce qui doit être autorisé et ce qui ne l'est pas , a-t-il soutenu.

Beaucoup de règlements traitant de sujets semblables ne sont d'ailleurs pas appliqués, ou pas de manière stricte, selon lui, alors que la voie de la communication serait privilégiée avec les citoyens.

Ce que nous faisons maintenant, c'est essayer de faciliter autant que possible les choses pour que les gens puissent faire cela sans déranger, sans gêner, sans affecter les autres résidents, et de permettre autant que possible ce genre de choses, dans la limite du raisonnable , a assuré le maire d'Ottawa.