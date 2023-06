Un futur incinérateur à déchets ne fait pas l’unanimité au Témiscamingue

Depuis le premier appel d'offres public lancé en 2016, aucune proposition répondant aux critères n'a été soumise. Mme Bolduc a bon espoir que cette fois-ci sera la bonne.

« Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effervescence autour des incinérateurs dans le milieu municipal. Alors, le ministère [des Affaires municipales et de l'Habitation] estime qu'il est possible que le contexte ait changé et qu'on pourrait trouver quelqu'un pour faire une proposition pour un incinérateur. » — Une citation de Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue

Des démarches avec le ministère sont entreprises depuis 2017 afin que la MRC soit autorisée à pouvoir discuter directement avec une entreprise de gré à gré. Le prochain appel d’offres sera toutefois public.

La MRC a d’ailleurs eu des discussions avec l’entreprise qui a installé l’incinérateur à l’usine LVL Global de Ville-Marie.

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jessica Gélinas

Le temps presse

Les déchets du Témiscamingue sont acheminés au lieu d'enfouissement technique (LET) de Rouyn-Noranda. Selon le PGMR 2023-2030 de la Ville, la fin de vie du site d’enfouissement est estimée à 2034.

Il est clair pour Claire Bolduc qu’un site d’enfouissement n’est pas souhaitable pour la région.

Un LET, c’est un immense terrain qui est bloqué pour enfouir des matières résiduelles. On reporte dans le temps les problématiques et c’est un grand générateur de GES [gaz à effet de serre] , considère Mme Bolduc.

Des élus avaient visité en 2014 des usines d’incinération en France et en Suède et avaient été séduits par le procédé.

Un incinérateur vise à brûler les matières résiduelles ultimes pour les réduire en cendres ou en mâchefer dans le cas des déchets qui ne brûlent pas. L’énergie générée par le processus peut ensuite être récupérée pour chauffer des bâtiments.

La MRC de Témiscamingue consacre environ 26 % de son budget total pour la gestion des matières résiduelles. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Il manque d’analyses, estime un élu

Lors du dernier conseil de la MRC de Témiscamingue, le 21 juin, 15 maires et mairesses ont voté en faveur de retourner en appel d’offres et trois s’y sont opposés.

Le maire de Moffet, Alexandre Binette, est l'un des trois élus à avoir voté contre le retour en appel d'offres. C’est en janvier 2020 qu’il a commencé à douter de la pertinence et de la viabilité du projet. Il souhaite voir des études environnementales et économiques.

Mon inconfort tient surtout du fait que oui, on est rendus à lancer un appel d'offres, mais on ne le fait pas sur la base d'une recommandation d'un expert , mentionne M. Binette.

« Je n'ai pas vu d'études d'opportunités qui pourraient nous amener à penser que l'incinération des déchets au Témiscamingue soit la bonne solution. Ce n’est pas faute de l’avoir demandé. Ça fait quand même assez longtemps que j’en parle au conseil de la MRC. » — Une citation de Alexandre Binette, maire de Moffet

Alexandre Binette, maire de Moffet. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

M. Binette croit en une concertation régionale pour l’avenir de la gestion des déchets.

Peut-être qu’il y a des infrastructures ou des investissements à faire, mais je crois qu’il ne faut pas le faire chacun chez soi. Il faut quand même avoir une idée de ce qui peut se faire dans d’autres MRC , plaide-t-il.

La mairesse suppléante de Lorrainville, Aline Beauregard, a aussi voté contre le nouvel appel d’offres. Nouvellement arrivée au conseil de la MRC, elle souhaite prendre connaissance du dossier avant de s’entretenir avec nous à ce sujet. Mme Beauregard nous a néanmoins fait parvenir une réaction dans le cadre d’un échange en ligne.

Si on demande un incinérateur, c'est comme un gros malaxeur : avant de faire du pain, il faut être sûr qu'on a les bons ingrédients. Je pense que c’est là, notre problème : on n’a pas la qualité de nos ingrédients , estime-t-elle.

Claire Bolduc assure qu’il faut une proposition concrète de projet avant d’entamer des démarches pour des études et des comparatifs de coûts.

Les déchets sont entreposés au Centre de valorisation du Témiscamingue avant d'être envoyés par camions au lieu d'enfouissement technique (LET) de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une facture qui a explosé

L'implantation de l'incinérateur est évaluée à 18 millions de dollars pour une durée de vie estimée à 40 ans, alors qu’on évaluait initialement la facture à 8 millions $. À cela s'ajoutent 750 000 $ par année pour les frais de gestion. Pour 2023, le budget de la MRC de Témiscamingue pour le transport des déchets, l’élimination et les redevances à l’enfouissement s’élève à 1 172 000 $.

On verra la nature des économies quand on aura le montant global. Nous, on pense que juste avec les augmentations liées au diesel pour le transport et celles liées au coût d’enfouissement, qu’à tout le moins, on va être capables de faire fonctionner un incinérateur à l’intérieur de ces coûts-là , affirme Claire Bolduc.

L’incinérateur à déchets sera conçu pour traiter 0,8 tonne de déchets à l’heure.