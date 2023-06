Le ministère fédéral des Pêches et des Océans ( MPO ) avait décrété en mars 2022 la fermeture des pêches commerciales et à l’appât du maquereau de l’Atlantique au Canada atlantique et au Québec.

Espèce en déclin

Dans une note aux pêcheurs mercredi, le MPO confirme que cette interdiction demeurera en place cette année pour permettre le rétablissement des stocks.

Le ministère indique que les récentes évaluations ont démontré que la population de maquereau de l’Atlantique a continué de décliner dans les zones critiques, et que la biomasse reproductrice est au niveau le plus bas jamais observé.

Le rétablissement de l’espèce est notamment mis en péril par la surpêche, le faible niveau de recrutement, l’effondrement de la structure selon l’âge du stock, et la prédation, affirme le MPO .

Le maquereau de l’Atlantique est très prisé par les pêcheurs de homards, qui utilisent ce poisson comme appât. Le poisson est aussi une source de nourriture pour plusieurs espèces. On estime qu’en 2020, les phoques gris au Canada ont mangé 8000 tonnes de maquereau et les fous de Bassan en ont consommé 15 000 tonnes.

Le moratoire canadien a été critiqué par des pêcheurs en Atlantique. Ce printemps, le syndicat de pêcheurs FFAW (Fish, Food and Allied Workers) à Terre-Neuve-et-Labrador était l’un de ceux qui ont réclamé la réouverture de la pêche au maquereau.

Critiqué pour ne pas avoir suspendu la pêche l’an dernier comme le Canada, les États-Unis ont cette année réduit de 27 % le quota de pêche commerciale au maquereau permis en 2023, comparativement à 2022.