La cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations destituée

La motion a obtenu 71 % des voix, soit 163 des 231 votes enregistrés par les chefs qui se sont exprimés. Il fallait au moins 60 % d'appuis pour qu'elle soit adoptée.

Ce vote met un terme à plus d'un an de controverses internes au sein de cette organisation qui défend les intérêts des Premières Nations. L' APN, qui est financée par le gouvernement fédéral, est plongée dans un conflit de leadership et dans une controverse interne depuis au moins la fin de l'année 2020. Mme Archibald avait été suspendue il y a à peine plus d'un an alors qu'elle faisait l'objet d'une enquête à la suite d'allégations d'intimidation et de harcèlement.

RoseAnne Archibald, de la Première Nation de Taykwa Tagamou, en Ontario, a été la première femme cheffe de l'Assemblée des Premières Nations. Elle avait élue en juillet 2021.

Mardi, des documents obtenus par CBC indiquaient que les chefs régionaux recommandaient de la destituer pour la deuxième fois en un an, ce à quoi Mme Archibald avait répondu en les accusant d’hypocrisie, de misogynie et de se comporter comme des agents indiens .

À lire aussi : La PDG de l’Assemblée des Premières Nations démissionne

D'autres détails suivront.