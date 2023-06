L’organisme paramunicipal dit recevoir une à deux demandes par jour présentement, comparativement à quatre par jour la semaine dernière. Les besoins sont importants et trois ressources à temps plein sont maintenant consacrées à un service d’aide lancé l’an dernier pour aider les ménages à trouver un logement abordable.

C'est très bénéfique. Puis les gens sont accompagnés. Il y a des contacts qui sont faits avec les propriétaires. Il y a des listes de logements qui sont remises quotidiennement aux locataires pour qu'ils puissent faire des démarches. On les aide à se préparer à l'entrevue, on les accompagne pour bien se présenter et pour aller faire les visites de logement , a expliqué la directrice du service à la clientèle de l’ OMH , Arianne Villeneuve.

Le 16 juin, le même organisme prédisait que cinq ménages seraient sans logement le 1er juillet.

Arianne Villeneuve est la directrice du service à la clientèle à l’Office municipal d’habitation (OMH) de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La mairesse pour un registre des logements

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, fait notamment partie des 14 maires et mairesses qui ont signé une lettre ouverte pour réclamer que Québec instaure un registre des loyers qui serait public et obligatoire.

Julie Dufour reconnaît que ce registre ne donnerait pas de moyens supplémentaires aux municipalités, mais elle croit que cet outil permettrait de faire baisser la surenchère des loyers qui est constatée dans certains cas.

On est prêt à donner un coup de main, mais vous comprendrez que c'est les gens eux-mêmes qui, dans un registre national, pourraient aller déposer le montant qu'ils paient sur une adresse avec leur bail de location, donc vous comprendrez que dans les contextes actuels, c'est peut être un peu gênant pour un propriétaire un peu plus gourmand qu'un autre à [afficher] ses prix et s'exposer aux critiques. [Ce serait] une information qui est accessible aux journalistes et à tout le grand public , a indiqué la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

La pénurie plus importante cette année du côté de l’ UQAC

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est encore à la recherche de plusieurs logements pour des étudiants internationaux.

Environ 150 étudiants qui comptent arriver pour la session d’automne sont toujours sans logement, selon un sondage réalisé par l’ UQAC . Selon la directrice du service des communications à l’ UQAC , Marie-Karlynn Laflamme, la pénurie de logements est encore plus importante cette année.

Au sortir de la pandémie, il y a quand même des logements qui s'étaient libérés parce que les [étudiants] internationaux étaient pour la plupart retournés chez eux. Maintenant qu'ils sont revenus en grand nombre l'an dernier, on parle là de 33 % de nos étudiants totaux, soit un peu plus de 2000 qui restent pour un parcours d’études , a mentionné la porte-parole.

La directrice du Service des communications et des relations publiques de l’Université du Québec à Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme. Photo : Radio-Canada

L’institution d’enseignement n’exclut pas d’établir d’autres partenariats comme elle l’a fait, par exemple, avec l’Hôtel Chicoutimi, où des étudiants sont logés, ou avec l’Hôtel du Parc, qui a été converti en résidence étudiante.

Le Bureau de l'international de l' UQAC a aussi mis sur pied une initiative cette année pour aller en Afrique, au Sénégal, pour rencontrer pendant une semaine les étudiants pour les aider à se préparer en vue de leur arrivée au Québec.

Pour avoir un contact avec eux et leur expliquer comment ça fonctionne le logement, mais aussi les us et coutumes, d'étudier au Québec , a ajouté Marie-Karlynn Laflamme.

La situation semble maîtrisée du côté des étudiants du Québec.

Loge m'entraide

Loge m'entraide reçoit aussi des demandes de ménages qui cherchent un toit après le 1er juillet. L'organisme les réfère à l' OMH de Saguenay.

La crise du logement, ce n'est pas juste le 1er juillet. Elle se poursuit de mois en mois et pendant l'année, c'est certain. On ne peut pas construire des logements demain matin, alors, c'est ce qui fait que nous, on essaie aussi de mettre sur pied notre projet de coop La Solidarité , mentionne Sonia Côté, coordonnatrice de l'organisme.

La coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Du côté du Lac-Saint-Jean, de l’inquiétude subsiste à l’approche du 1er juillet. Selon l’Office d'habitation Domaine-du-Roy, 51 ménages ont déjà demandé à être soutenus. Pour l’ OMH Maria-Chapdelaine, 44 ménages attendent d’intégrer un logement sur.

D'après un reportage de Myriam Gauthier