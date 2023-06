Le bœuf canadien coûte de plus en plus cher

La sécheresse affecterait particulièrement l'Alberta.

« Nous avons eu de la pluie en juin ce qui a aidé, mais c'est déjà un été difficile et une grande partie du potentiel de récolte était perdu. »

Mais s'il y a moins de récolte et que les prix montent, les coûts pour nourrir le bétail augmentent, tout comme son prix de vente.

Ryder Lee souligne que la situation varie grandement selon l'environnement local des éleveurs, mais de façon générale ils sont tous atteints par une hausse de coûts de production. Depuis quelques années, il y a donc une diminution du nombre de bétails sur le marché.

C'est le cas de Fred Lozeman, un agriculteur albertain.

Selon Fred Lozeman, la température et le manque de rentabilité de l'élevage a diminué la quantité de bétail au Canada.

D'après lui, la terre asséchée ou usée par les années a une capacité limitée à accueillir une certaine quantité d'animaux.

« Soit on achète plus de nourriture, soit on se débarrasse de certaines vaches. »