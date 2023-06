Portrait des accidents de la route sous l’influence du cannabis

D’après le constat de l’équipe de recherche de la Faculté de médecine de l’Université Laval, les accidents reliés à une consommation d’alcool se déroulent davantage la « nuit, pendant la fin de semaine, en zones rurales, qu’ils impliquent un seul véhicule et qu’ils causent des blessures graves » tandis que les accidents reliés au cannabis « surviennent pendant la journée, un jour de semaine et qu’ils impliquent plusieurs véhicules ».

Cela suggère une consommation routinière de cannabis plutôt qu’une consommation récréative dans un contexte spécial , avance l’un des auteurs de l’étude, Éric Mercier, de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. C’est une grande réalisation et une surprise dans les résultats , ajoute-t-il.

L’équipe de recherche a analysé 7000 accidentés, dont 30 % avaient de l’alcool ou du THC dans le sang. Un échantillon de sang a été prélevé chez tous les patients dans les 6 heures suivant l’accident, dans l’un des 15 centres de traumatologie qui participaient à l’étude.

Ces prélèvements ont été faits pour des raisons médicales et non parce qu’on soupçonnait qu’il y avait eu consommation d’alcool ou de cannabis , précise Éric Mercier.

Dans les deux cas de figure, les hommes sont surreprésentés tant dans le groupe avec taux élevé de THC élevé que dans le groupe avec taux élevé d’alcool .

Selon une étude, le type d’accidents de la route dans lesquels sont impliquées les personnes qui ont consommé du cannabis serait différent de celui impliquant des conductrices et conducteurs ayant consommé de l’alcool. Photo : iStock

Les plus jeunes sont également plus à risque selon les résultats de la recherche, particulièrement s’ils consomment du cannabis. Un des résultats qui nous a frappés est que, chez les moins de 19 ans, 5 % présentaient un taux élevé de THC alors qu’à peine 3 % avaient un taux élevé d’alcool , poursuit le professeur Mercier. C’est notre constat le plus alarmant.

Une meilleure prévention

Au-delà des résultats, les chercheurs réclament une meilleure prévention quant à la consommation du cannabis, et ce, autant de la part des intervenants médicaux que des instances gouvernementales.

Des interventions de la sorte ont montré leur efficacité dans le cas de l’alcool , rappelle le professeur Mercier, qui est également médecin urgentologue et chef d’équipe en traumatologie à l’hôpital de l’Enfant-Jésus du CHU de Québec.

La règle du zéro alcool prévue au Code de la sécurité routière pour les moins de 22 ans peut expliquer ce constat [avec l’alcool]. Il faudrait envisager l’adoption d’une mesure similaire pour le THC.

