Prince George, la ville la plus mortelle pour les ours noirs en Colombie-Britannique

Une liste compilant les huit endroits où ces bêtes ont été abattues a été dévoilée mardi par l’organisme Association for the Protection of Fur-Bearing Animals.

L’an dernier, les agents de protection de la faune ont abattu 32 ours noirs à Prince George, 21 à Nelson et 14 à Castlegar. Les municipalités d'Okanagan Falls, de Revelstoke et de West Kelowna ont chacune vu 12 ours trouver mort. Nanaimo et Port Alberni clôturent le palmarès avec 10 décès chacune.

Ces huit municipalités représentent à elles seules le quart des 500 ours noirs qui ont été abattus en 2022.

Prince George est la seule ville à avoir été nommée une seconde fois dans cette liste, qui en est à sa deuxième édition. D’ailleurs, entre 2015 et 2022, des 4300 ours noirs qui ont été abattus, on retrouve le plus grand nombre de décès dans cette municipalité du nord de la province, soit 236.

Selon Adam Ford, un professeur du département de biologie de l’Université de la Colombie-Britannique, le nombre plus haut de morts pourrait être lié à une présence plus importante d’ours dans la région.

Parier d’abord sur la prévention

Selon Adam Ford, il en revient aux gens d’agir pour éviter les rencontres malheureuses avec des ours noirs. Comme pour tout animal potentiellement dangereux, il ne faut pas les nourrir et il ne faut pas laisser les déchets traîner.

Les ours noirs ont adapté leur comportement à proximité des environnements urbains en adoptant un mode de vie nocturne, selon Adam Ford. Photo : Fournie par Bill Braden

Les agents de protection de la faune font ce qu’ils peuvent, les ressources pour gérer la faune sont limitées dans certaines régions et la relocalisation coûte cher , explique-t-il. Si on pose des gestes pour éviter ces contacts, tous ces problèmes disparaissent .

Changer de paradigme

Le spécialiste en interaction entre les espèces souligne que le retrait de ce qui pourrait appâter l’ours est pertinent, mais qu’il faut aussi entreprendre une réflexion approfondie sur notre compréhension collective des risques à vivre près de la nature et la manière dont on conçoit la vie urbaine.

On doit réfléchir à la gestion de nos villes comme un enjeu de santé publique, la ville n’est pas une bulle, contrairement à ce que beaucoup croient, insiste-t-il. Les animaux peuvent la traverser .

« Il y a plus de caméras que jamais dans les espaces publics qui enregistrent le passage de ces bêtes près de nous et on prend beaucoup plus conscience de leur présence en ville. Ça prouve qu'on peut cohabiter avec eux, mais assurons-nous de ne pas créer de situation où l'ours qui passe tranquillement a envie de fouiller dans notre poubelle. » — Une citation de Adam Ford, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie du rétablissement de la faune

Il cite en exemple des villes de la province qui ont adopté des programmes de remplacement d’arbres fruitiers par des espèces moins attirantes pour les bêtes, tels que la municipalité de Fernie ou encore Sparwood. D’autres recommandent de désinstaller les mangeoires d'oiseaux à certaines périodes de l’année.

Le directeur de l'organisme Association for the Protection of Fur-Bearing Animals estime qu'il est possible de ne pas abattre un ours noir qui s'est habitué à la présence des humains et qu'il faudrait envisager d'autres pistes de solutions. Photo : Steve Kinderman

Selon le directeur de l'organisme Association for the Protection of Fur-Bearing Animals, Aaron Hofman, il serait possible pour la municipalité de Prince George d’en faire davantage. Ils peuvent s’assurer que les résidents ramassent les fruits des arbres et de ne sortir les mangeoires d’oiseaux qu’une certaine partie de l’année , martèle-t-il.

Adam Ford, pour sa part, souligne que bien que les gouvernements puissent poser des gestes pour minimiser les contacts interespèces malheureux, les résidents et les commerçants doivent aussi être sensibilisés au sujet de la gestion de leurs déchets et de ce qui pourrait potentiellement attiser la curiosité d’un ours qui passerait par là.

Avec des informations de Michelle Morton