Baie-Comeau bonifie son offre de transport en commun

Les personnes qui fréquentent le cégep de Baie-Comeau profiteront d'un trajet express en fin de journée dès la session d'automne 2023. C'est une demande de longue date des étudiants, indique l'agent aux communications à la ville de Baie-Comeau, Pier-Olivier Normand.

Les étudiants sont venus s'exprimer à plusieurs reprises au conseil municipal au courant de l'hiver. Ils ont fait part de leurs problèmes pour avoir accès à du transport en commun en fin de journée. La ville de Baie-Comeau s'est assis avec le Cégep afin de trouver des solutions , précise-t-il.

Les frais du service sont assumés à parts égales par la Municipalité et le Cégep. Le trajet sera aussi disponible pour la session d’hiver 2024.

Navette pour festivaliers

Une navette transportera gratuitement le public vers le site du Festival Eau Grand Air. Du 6 au 8 juillet, des autobus assureront la liaison depuis les centres sportifs Henry-Leonard et Henri-Desjardins jusqu'au Parc des Pionniers où se tient l'événement.

On est très fier de pouvoir offrir ce genre de navette aux festivaliers et aux citoyens. Ça va permettre aux gens d’apprendre et de connaître notre beau service de transport urbain , souligne Pier-Olivier Normand.

Des stationnements incitatifs seront également offerts près des deux arénas.