Alexandra Robidas et son collègue Dominic Lefebvre cumulent à leur deux un an d'expérience. Au moment de répondre à l'appel, ils croyaient n'avoir qu'à transporter une patiente à l'hôpital pour son accouchement.

Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient se retrouver dans une situation si urgente. C'était imminent, il fallait accoucher à l'instant , raconte Alexandra Robidas qui vient, il y a cinq jours à peine, de commencer sa carrière.

« Je me sentais vraiment comme si j’avais gagné la loterie des paramédics, parce que ce n’est pas n’importe quel paramédic qui va avoir la chance d’accoucher dans sa carrière. » — Une citation de Alexandra Robidas, ambulancière paramédicale

Très rapidement, les ambulanciers se sont rendu compte que le bébé était déjà en route. Dans ce cas-ci on ne pouvait pas la transporter, il fallait vraiment le faire à la maison , a renchérit la jeune femme.

Ils sont arrivés à la résidence à 4 h 10 du matin, dix minutes plus tard, un bébé garçon de 3,1 kg était déjà sur la poitrine de la maman.

Cette expérience hors du commun a été une source de fierté pour eux. C’est vraiment un bel événement après un an d’ancienneté pour moi. C’est exceptionnel , lance Dominic.

Initialement, l’accouchement devait se faire à la maison des naissances, mais si l’équipe d’intervention avait attendu plus longtemps, la maman aurait accouché dans l’ambulance.

Bien qu’il s’agisse d’une expérience rare, Dominic Lefebvre raconte qu’il a été très calme, car il connaissait bien le protocole. Nous étions aussi entourés d’une bonne équipe. Nous avions des premiers répondants et nos superviseurs qui étaient avec nous. C’était facile d’avoir un contrôle sur la situation et sur l'environnement.

« C'est de la fierté, c'est une adrénaline que l'on ne ressent pas à tous les jours. J'en ferais n'importe quand, c'est un événement tellement joyeux. » — Une citation de Dominic Lefebvre, ambulancier paramédical en Estrie

Le stress n'a pas non plus envahi Alexandra qui se sentait bien outillée grâce à la formation reçue en accéléré et les cours qu'elle a suivi dans le cadre de sa formation.

Tout le monde était très calme, le père et la mère aussi. Tout le monde semblait prêt pour ce qui allait se passer , a-t-elle expliqué.

Un heureux événement

Finalement, tout s’est bien passé et le papa a même pu couper le cordon ombilical. Pour Alexandra, c’était une belle façon de terminer une journée qui a été longue.

Les deux ambulanciers paramédicaux ont aidé à donner vie à un petit garçon en pleine santé et vigoureux.

La maman aussi était en parfaite santé. Tous les deux ont été pris en charge par une sage-femme qui est arrivée une vingtaine de minutes plus tard.

Avec les informations de Guylaine Charette